Молдова намерена присоединиться к санкциям против россии — Finance.ua
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Молдова намерена присоединиться к санкциям против россии

Мир
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Молдова намерена присоединиться к санкциям против россии
Молдова намерена присоединиться к санкциям против россии
Молдова поддержит санкции против россии, которые саммит Евросоюза обсуждал в Брюсселе.
Об этом сообщил глава парламента Республики Молдова Игорь Гросу, пишет NewsMaker.
По его словам, статус и европейские устремления страны требуют солидарности с ЕС.
«Конечно, потому что цель этих действий — остановить эту войну. Первый этап — остановить военные действия, чтобы люди больше не умирали. Чтобы после этого дипломаты сели за стол переговоров и нашли решение, чтобы остановить эту войну. Мы всё можем построить и отремонтировать, только, к сожалению, не можем вернуть человеческие жизни», — сказал Гросу.
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Также он призвал российскую сторону уважать их курс на вступление в Евросоюз.
«Да, мы хотим поддерживать с вами хорошие отношения. У вас есть власть. Кроме того, несколько сотен тысяч молдаван живут и работают там. Мы думаем о них. Мы хотим вести с вами торговые отношения. Но мы просим уважать наше решение вступить в ЕС», — подчеркнул он.
Гросу отметил, что россияне, как и русскоязычное население Молдовы, «чувствуют себя в Республике хорошо».
Напомним, что 23 июня Европейский Совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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