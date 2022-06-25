Молдова намерена присоединиться к санкциям против россии — Finance.ua

Молдова намерена присоединиться к санкциям против россии Сегодня 09:26 — Мир

Молдова намерена присоединиться к санкциям против россии

Молдова поддержит санкции против россии, которые саммит Евросоюза обсуждал в Брюсселе.

Об этом сообщил глава парламента Республики Молдова Игорь Гросу, пишет NewsMaker

По его словам, статус и европейские устремления страны требуют солидарности с ЕС.

«Конечно, потому что цель этих действий — остановить эту войну. Первый этап — остановить военные действия, чтобы люди больше не умирали. Чтобы после этого дипломаты сели за стол переговоров и нашли решение, чтобы остановить эту войну. Мы всё можем построить и отремонтировать, только, к сожалению, не можем вернуть человеческие жизни», — сказал Гросу.

Читайте также Украина презентовала Дорожную карту финансовых санкций против рф

Также он призвал российскую сторону уважать их курс на вступление в Евросоюз.

«Да, мы хотим поддерживать с вами хорошие отношения. У вас есть власть. Кроме того, несколько сотен тысяч молдаван живут и работают там. Мы думаем о них. Мы хотим вести с вами торговые отношения. Но мы просим уважать наше решение вступить в ЕС», — подчеркнул он.

Гросу отметил, что россияне, как и русскоязычное население Молдовы, «чувствуют себя в Республике хорошо».

Напомним, что 23 июня Европейский Совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.