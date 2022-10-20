Могут ли мобилизовать безработных украинцев: разъяснение правительства — Finance.ua

Могут ли мобилизовать безработных украинцев: разъяснение правительства Сегодня 09:12 — Личные финансы

Могут ли мобилизовать безработных украинцев: разъяснение правительства

В Украине продлена всеобщая мобилизация, по которой все военнообязанные могут быть призваны на службу. В связи с этим, лица, не имеющие официального трудоустройства, состоящие на учете в центре занятости, а также не имеющие оснований для отсрочки от службы, могут быть сняты с регистрации в центре и мобилизованы в армию.

Об этом сообщает газета Кабинета Министров Украины «Правительственный Курьер».

Как отмечается, служба в армии — это официальная занятость, за которую человек получает заработную плату. Поэтому лицо считается застрахованным в системе общеобязательного государственного социального страхования и уплачивает налоги.

Если официально безработный человек получил повестку, он должен предоставить ее копию/выписку из приказа военного комиссара о призыве на военную службу в центр занятости. Однако если призыв был на учебные сборы, то регистрация как безработных и выплата пособия по безработице не завершается.

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Согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», после предоставления безработным, зарегистрированным в центре занятости, мобилизационных распоряжений, повесток или распоряжений военнослужащих, специалист центра занятости снимает с учета этого безработного. Следовательно, начисление ему вспомогательных выплат прекращается.

Уже после окончания службы такие лица имеют право снова зарегистрироваться как безработные и получать государственные выплаты. Размер этого пособия будет рассчитываться на основе заработной платы, которая была на последнем месте работы — на службе в Вооруженных силах Украины.

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