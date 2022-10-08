Как изменились нормы относительно мобилизованных в армию работников — Finance.ua
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Как изменились нормы относительно мобилизованных в армию работников

Личные финансы
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С момента полномасштабной вооруженной агрессии россии в ряды украинской армии были мобилизованы сотни тысяч мужчин и женщин. Обновленное трудовое законодательство регулирует порядок освобождения сотрудников от исполнения обязанностей во время несения службы в армии.
Также важным изменением является то, что за работником, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период (военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятым на военную службу по контракту...), средний заработок не сохраняется.
Однако, согласно ст. 9-1 КЗоТ предприятия, учреждения, организации в пределах своих полномочий и за счет собственных средств могут устанавливать дополнительные по сравнению с законодательством трудовые и социально-бытовые льготы для работников (Закон Украины № 2352-IX).
Как видим, за последние полгода изменения в законодательство достаточно существенные и вызывают немало вопросов как у работодателей, так и у работников. Судебная практика массово не сталкивается с вопросами правильности применения новых норм трудового законодательства, хотя это лишь вопрос времени. Не исключено и то, что в будущем общество ожидают новые изменения законодательства о труде, ведь с каждым новым днем войны трудовой рынок сталкивается с новыми вызовами.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада Украины изменила законодательство о труде и реформировала ключевые вопросы в сфере трудового правоотношения. В частности, внесены изменения в КЗоТ Украины, приняты новые законы, ключевое место среди которых принадлежит Законам Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений».

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По материалам:
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