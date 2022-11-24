Мобильная связь в Украине — сейчас работает только 44% базовых станций всех операторов — Finance.ua
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Мобильная связь в Украине — сейчас работает только 44% базовых станций всех операторов

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По состоянию на первую половину дня 24 ноября работает 44% базовых станций мобильной связи, то есть в строю сейчас меньше половины от общего количества станций до полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщил представитель Госспецсвязи Владимир Кондрашов во время брифинга, пишет Forbes.
Это объясняет масштабные перебои в работе всех украинских операторов мобильной связи, которые стали ощущаться еще острее после седьмой массированной волны российских ракетных ударов 23 ноября.
Наихудшая ситуация наблюдается в Николаевской области, где работает 9% базовых станций, Кировоградской (13,7%), Полтавской (15%), Одесской (15,2%) и Харьковской (17%) — именно в этих регионах после атаки 23 ноября фиксировался наибольший спад интернет-трафика, что подтверждают данные NetBlocks.
Лучше сегодня обеспечены связью Сумская, Черновицкая, Закарпатская, Львовская и Черкасская области. В остальных регионах ситуация постепенно стабилизируется — с утра сегодня работало около 50% станций полосового интернета.
В то же время, Украина продолжает получать от партнеров необходимое телекоммуникационное оборудование для восстановления связи в пострадавших регионах, в частности на Херсонщине. При полном отключении электричества и отсутствии связи в Госспецсвязи советуют пользоваться стационарной/фиксированной связью.
По материалам:
ITC.ua
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