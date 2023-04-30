Многие немецкие города достигли предела возможностей по размещению беженцев — Finance.ua

Многие немецкие города достигли предела возможностей по размещению беженцев
Многие муниципалитеты в Германии исчерпали свои возможности по размещению беженцев, заявил президент союза немецких городов Маркус Леве.
Об этом сообщает издание Die Welt.
«Нам необходимы ощутимые результаты дополнительного финансирования муниципалитетов по приему беженцев, а также конкретные обязательства по теме интеграции, — сказал Леве. — Федеральные власти должны прекратить блокировать вопросы финансирования».
Объединенная фракция CDU/CSU уже поддержала требование союза городов и спрогнозировала, что в текущем году количество беженцев в ФРГ возрастет по меньшей мере на 300 тыс. человек. В прошлом году убежище в Германии попросили почти 218 тысяч человек. Это больше, чем за период с 2016 года. И это не включая около миллиона беженцев из Украины, которые получили временную защиту.
Справка Finance.ua:
- эксперты рынка труда рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях в Германии. В этой стране нашли спасение от войны более одного миллиона украинских беженцев;
- убежища в Чехии получили почти полмиллиона украинцев. Беженцы продолжают выбирать эту страну — в 2023 году на получение временной защиты подались почти 30 тысяч украинцев.
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