Миссия МВФ с Украиной завершилась (итоги) — Finance.ua

Миссия МВФ с Украиной завершилась (итоги) Сегодня 17:50 — Казна и Политика

Миссия МВФ с Украиной завершилась (итоги)

Миссия Международного валютного фонда по восьмому пересмотру программы «Механизм расширенного финансирования» с Украиной, работавшая в Киеве 20−27 мая, завершила работу.

Как сообщили в НБУ, представители МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA).

Соответствующую договоренность должен одобрить Совет директоров МВФ, который рассмотрит ее в ближайшие недели.

После этого Украина получит доступ к финансированию объемом 0,37 млрд СДР (около 0,5 млрд долл. США в эквиваленте), а общая сумма выплат по программе достигнет 10,65 млрд долл. США. Общий размер программы остается неизменным (15,5 млрд долл. США).

Как говорится в заявлении Фонда, показатели выполнения программы остаются высокими. Все количественные критерии эффективности по состоянию на конец марта этого года достигнуты. Также достигнуты договоренности о мерах политики и реформ, направленных на поддержание макроэкономической стабильности.

МВФ в своем заявлении отметил прогресс в повестке дня структурных реформ. Так, к восьмому просмотру выполнены два структурных маяка, еще один маяк будет выполнен в ближайшие недели. Украинская сторона взяла на себя жесткие обязательства по продвижению других ключевых реформ.

Экономика Украины продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на три года полномасштабной войны.

МВФ ожидает, что в 2025 году экономика будет расти темпами 2−3%. Инфляционный прогноз остается неизменным.

Риски для прогноза и далее чрезвычайно высоки, учитывая неопределенность относительно продолжительности войны и перспектив достижения мира и восстановления.

Касательно курса

Обменный курс должен играть большую роль как амортизатор шоков, согласно предпосылкам, изложенным в соответствующей Стратегии НБУ, говорится в заявлении Фонда. Это позволит предотвратить накопление внешних дисбалансов и сохранить надлежащий уровень международных резервов. МВФ подчеркнул, что следует продолжать взвешенный и поэтапный подход к валютной либерализации, согласуя его с общей монетарной и валютно-курсовой политикой для поддержания адекватного уровня резервов, а также продолжать тщательный мониторинг мер.

Финансовый сектор остается устойчивым, но в условиях повышенных рисков требуется постоянная бдительность. Развитие инфраструктуры финансовых рынков будет необходимо для привлечения капитала частного сектора для поддержки отстройки и восстановления. Это потребует согласованных и скоординированных реформ. Всесторонние консультации с участниками финансового рынка имеют важное значение для содействия подготовке приоритетной повестки реформ.

Бюджет

Финансирование значительного дефицита бюджета на 2025 год и в дальнейшем потребует существенной внешней поддержки, в частности, в рамках инициативы ERA Loans. Для поддержания макроэкономической стабильности и обеспечения финансирования важно получить полный объем запланированных выплат. Кроме того, власти должны продолжать прилагать усилия по мобилизации внутренних доходов.

«Миссия была очень интенсивной и конструктивной. Благодарю команды МВФ, Министерства финансов, НБУ за эффективное и результативное сотрудничество, которое продолжает укреплять финансовую стабильность страны и способствовать внедрению евроинтеграционных реформ», — сказал Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

В заявлении МВФ говорится, что восстановление среднесрочной фискальной устойчивости требует решительных усилий по мобилизации внутренних доходов, минимизации налоговых лазеек, борьбы с уклонением от уплаты налогов, а также улучшения инвестиционного климата.

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