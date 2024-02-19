Миссия МВФ начала переговоры с Украиной — Finance.ua

Миссия МВФ начала переговоры с Украиной Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Миссия МВФ начала переговоры с Украиной

Миссия МВФ во главе с Гевином Греем и представителями властей Украины 17 февраля начали переговоры в контексте третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility; EFF).

Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике, сообщили в Минфине.

Миссия проходит в Варшаве (Польша).

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От Украины во встречах принимают участие представители Министерства финансов, Национального банка, а также других органов власти, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права.

До этого всю неделю в Киеве работала команда МВФ. Это был визит высокого уровня, но это не миссия. Скорее, возможность для МВФ встретиться и узнать позицию различных стейкхолдеров: правительства, посольств G7, парламента и общественности", — отметил первый заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Сейчас пройдет третий пересмотр нашей программы EFF: выделение следующего транша возможно в конце марта.

«Для того чтобы нам одобрили транш, нужно выполнить структурные маяки. Их на этот год много (15 в работе), но хорошая новость — до марта у нас осталось сделать единственный маяк: до конца февраля подготовить краткосрочные показатели доходов (налоговых и неналоговых) с доходностью не менее 0,5% ВВП, готовых к включению в бюджет на 2024 год. Но здесь речь идет о плане, и уже частично закон об увеличении налогообложения банков это выполнил», — считает депутат.

Соответственно, на следующие кварталы года останется минимум 14 маяков (включая перезагрузку БЭБ).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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