Мировые цены на нефть достигли рекордных значений — Finance.ua

Мировые цены на нефть достигли рекордных значений Сегодня 12:11 — Энергетика

Мировые цены на нефть достигли рекордных значений

В понедельник нефтяные котировки оставались нестабильными: инвесторы следят за эскалацией конфликта между Израилем и Ираном, которая может затронуть весь Ближний Восток и существенно ударить по нефтяному экспорту.

Об этом пишет Reuters

Цены. После скачка цен на нефть на 7% в пятницу Brent выросла еще на 33 цента — до $74,56 за баррель, а американская WTI — на 38 центов, до $73,36. В течение торговой сессии цены уже успели резко подняться более чем на $4 и временно уйти в минус.

Что будет дальше

По словам аналитика Onyx Capital Гарри Чиллингуириана, все зависит от того, насколько обострится ситуация вокруг энергетических маршрутов. Хотя поставки остаются стабильными, ни один аналитик не может точно предсказать дальнейшее развитие событий.

Удар по стабильности нанесли иранские обстрелы Тель-Авива и Хайфы, которые разрушили жилые дома и вызвали серьезную тревогу среди участников саммита G7. Уже есть сообщения о погибших, обе стороны призвали мирное население готовиться к новым атакам.

Ормузский пролив под угрозой

Больше всего опасений вызывает вероятная блокада Ормузского пролива — ключевого канала для мирового нефтяного рынка. Через него ежедневно транспортируется около 20% глобального потребления нефти — 18−19 миллионов баррелей.

Если конфликт усложнит поставки по этому маршруту, цены могут резко пойти вверх, предупреждают в Fujitomi Securities.

Иран сейчас добывает 3,3 млн баррелей ежесуточно и экспортирует более 2 млн баррелей нефти и горючего. Хотя другие страны ОПЕК, включая россию, обладают резервными мощностями, их хватит лишь частично.

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Аналитики S&P Global предупреждают, что в случае срыва иранского экспорта китайским НПЗ придется искать новые источники сырья. Это может повысить стоимость перевозок, страховых полисов и даже затронуть прибыльность нефтеперерабатывающих заводов в Азии.

«Если экспорт иранской сырой нефти будет нарушен, китайским нефтеперерабатывающим заводам, единственным покупателям иранской нефти, придется искать альтернативные сорта из других стран Ближнего Востока и из российской сырой нефти», — говорится в записке Ричарда Джосвика, руководителя отдела краткосрочного анализа нефти в S&P Global Commodity Insights.

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