Мировой долг достиг рекордных 307 триллионов долларов — Finance.ua

Мировой долг достиг рекордных 307 триллионов долларов Сегодня 13:30 — Мир

Мировой долг достиг рекордных 307 триллионов долларов

Мировой долг достиг рекордных 307 трлн долларов, вырос в первой половине 2023 года на 10 трлн долл.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института международных финансов.

Согласно отчету группы по торговле финансовыми услугами, мировой долг в долларовом эквиваленте вырос на 10 трлн в первой половине 2023 года и на 100 трлн долларов за последнее десятилетие.

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«Последний рост привел к тому, что соотношение мирового долга к ВВП уже второй квартал подряд растет до 336%. К 2023 году этот показатель снижался в течение семи кварталов», — говорится в сообщении.

Кроме того, замедление роста вместе с замедлением роста цен привело к увеличению долгового коэффициента.

Более 80% недавнего наращивания долга приходится на развитые страны мира, причем наибольший рост долга зафиксирован в США, Японии, Великобритании и Франции. Среди развивающихся рынков наибольший рост пришелся на крупнейшие экономики, а именно Китай, Индию и Бразилию.

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В отчете отмечается, что соотношение долга домохозяйств к ВВП на развивающихся рынках все еще превышает уровень, существовавший до COVID-19, преимущественно благодаря Китаю, Корее и Таиланду. В то же время, за первые шесть месяцев этого года этот показатель на развитых рынках упал до самого низкого уровня за последние два десятилетия.

«В случае если инфляционное давление на развитых рынках сохранится, состояние балансов домохозяйств, особенно в США, обеспечит подушку против дальнейшего повышения ставок», — говорится в докладе.

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Економічна Правда По материалам:

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