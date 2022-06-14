Мировая экономика замедляется — Fitch пересмотрело прогнозы на 2022 год — Finance.ua
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Мировая экономика замедляется — Fitch пересмотрело прогнозы на 2022 год

Сегодня 16:44Мир
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Мировая экономика замедляется — Fitch пересмотрело прогнозы на 2022 годМировая экономика замедляется — Fitch пересмотрело прогнозы на 2022 год
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 2,9% с ожидаемых в марте 3,5%.
Fitch Ratings также ожидает усиления глобальной инфляции, говорится в отчете компании.
Согласно новому прогнозу, ВВП Китая вырастет на 3,7% (вместо 4,8%), ВВП США — на 2,9% (ранее 3,5%), еврозоны — на 2,6% (ранее 3%).
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Также Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2,7% с предполагаемых три месяца назад 2,8%.
«Глобальное инфляционное давление продолжает усиливаться с все более неблагоприятными последствиями для перспектив экономического роста, — говорится в обновленном отчете Global Economic Outlook (GEO). — Недавние локдауны в Китае ужесточают давление на глобальные производственные цепочки поставок. Перебои с поставкой энергоносителей и продовольствия из-за войны между россией и Украиной оказывают большее влияние на европейскую инфляцию, чем ожидалось».
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«Инфляционные проблемы стали настолько очевидными, что центральные банки вынуждены реагировать, отказываясь от прежних намерений и прогнозов. Риск укоренения инфляции слишком велик, чтобы его игнорировать», — заявил главный экономист Fitch Брайан Коултон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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