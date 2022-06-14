Также Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2,7% с предполагаемых три месяца назад 2,8%.
«Глобальное инфляционное давление продолжает усиливаться с все более неблагоприятными последствиями для перспектив экономического роста, — говорится в обновленном отчете Global Economic Outlook (GEO). — Недавние локдауны в Китае ужесточают давление на глобальные производственные цепочки поставок. Перебои с поставкой энергоносителей и продовольствия из-за войны между россией и Украиной оказывают большее влияние на европейскую инфляцию, чем ожидалось».
«Инфляционные проблемы стали настолько очевидными, что центральные банки вынуждены реагировать, отказываясь от прежних намерений и прогнозов. Риск укоренения инфляции слишком велик, чтобы его игнорировать», — заявил главный экономист Fitch Брайан Коултон.