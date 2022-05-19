Мировой экономике грозит стагфляция — Bloomberg — Finance.ua
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Мировой экономике грозит стагфляция — Bloomberg

Сегодня 17:46Мир
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Мировой экономике грозит стагфляция — BloombergМировой экономике грозит стагфляция — Bloomberg
Мировая экономика все больше подвергается угрозе стагфляции, напоминающей испытания 1970-х годов, которая является проблемой для мировых финансовых руководителей, преодолевающих последствия войны в Украине.
Об этом пишет Bloomberg.
В случае резкого замедления экономики Китая и обещания Федеральной резервной системы подавить инфляцию, вытекающие из этого опасности усиливаются.
Министры финансов и руководители центральных банков G7 прямо выражают обеспокоенность тем, что стагфляцию больше нельзя остановить.
«Война в Украине имеет дополнительные последствия для экономики. Это означает повышение инфляции вместе с потерей импульса восстановления после пандемии. Нам придется обсудить, что мы можем сделать, чтобы избежать сценариев стагфляции», — заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
Это последовало за комментариями его коллеги из США, министра финансов Джанет Йеллен, о том, что «более высокие цены на продукты питания и энергоносители вызывают стагфляционные эффекты, а именно снижают производство и расходы и повышают инфляцию по всему миру».
Губительная тройная комбинация растущей инфляции, замедление роста и рост безработицы — это самый плохой сценарий для центральных банков и законодателей, которым придется выбирать, с какой болезнью бороться, пишет издание. Цены являются главным противником политиков, даже если эта битва сдержит спрос и повысит безработицу.
Хотя перспективы глобальной рецессии остаются низкими, по крайней мере в этом году, темпы событий застают политиков и инвесторов врасплох, поскольку финансовые рынки падают, а прогнозы роста продолжают пересматриваться в сторону снижения.
Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что будет продолжать повышать ставки до тех пор, пока не появятся «четкие и убедительные» доказательства того, что инфляция отступает.
Между тем рост цен в Великобритании достиг 40-летнего максимума, и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли предупредил, что рост цен на продукты питания может иметь «апокалиптические» последствия для всего мира.
Индекс S&P 500 упал на 4% 18 мая, что явилось крупнейшим однодневным падением с 2020 года. Его падение на 17% с начала года — самое плохое начало года с 1940-х годов.
Самый большой шок происходит от Китая, где аналитики продолжают снижать свои прогнозы. Standard Chartered, Goldman Sachs Group и Citigroup снизили прогнозы роста на этой неделе, как и Bloomberg Economics, которая теперь прогнозирует рост всего на 2% в течение года по сравнению с предыдущим прогнозом 3,6%.
По материалам: Економічна Правда
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