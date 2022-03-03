Минюст США объявил «охоту» на российских олигархов — Finance.ua

Минюст США объявил «охоту» на российских олигархов

Сегодня 13:44 — Мир

Минюст США объявил «охоту» на российских олигархов

В министерстве юстиции США создали специальный отдел, который будет заниматься борьбой с избеганием соблюдения санкций, наложенных на Россию из-за вторжения в Украину.

Об этом заявил генеральный прокурор США Мэрик Гарланд.

«Министерство юстиции использует все свои полномочия для ареста имущества физических и юридических лиц, которые нарушают эти санкции. Мы приложим все усилия к расследованию, аресту и преследованию тех, чьи уголовные действия позволяют российскому правительству вести эту несправедливую войну. Скажу прямо: если вы нарушаете наши законы — понесете ответственность», — сказал Гарланд.

По словам заместителя генпрокурора США Лизы Монако, Минюст будет уделять особое внимание имуществу российских олигархов.

«Обратитесь к тем, кто способствует российскому режиму путем коррупции и избежания санкций: мы лишим вас безопасных гаваней и привлечем к ответственности. Олигархи, знайте: мы используем все имеющиеся ресурсы, чтобы заморозить и арестовать ваши криминальные приобретения», — подчеркнула Монако.

В Минюсте добавили, что для выявления фактов избегания санкций и других уголовных злодеяний вновь созданная оперативная группа будет иметь доступ к современным методикам и технологиям расследования.

«В том числе речь идет об анализе данных, отслеживании криптовалюты, иностранных разведывательных источниках, а также информации от регуляторов и партнеров в частном секторе», — заявили в ведомстве.

После российского вторжения в Украину США существенно расширили и ужесточили санкции против России.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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