Минсоцполитики работает над новыми цифровыми услугами — Finance.ua

Минсоцполитики работает над новыми цифровыми услугами Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Минсоцполитики работает над новыми цифровыми услугами

В Министерстве социальной политики рассказали о цифровых решениях, над которыми работают совместно с Министерством цифровой трансформации и международными партнерами.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Доступ к качественным услугам, эффективная система социальной поддержки, включение людей с инвалидностью в общественную жизнь, воспитание детей в семьях и цифровизация предоставления социальных выплат и услуг — на реализации этих основных целей на сегодняшний день сосредоточено Министерство социальной политики Украины», — заявил зам. министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко.

Он рассказал о цифровых решениях, над которыми работает Минсоцполитики.

«Через приложение Дія доступно получение справки и помощь на проживание ВПЛ, а также изменение адреса и снятие с регистрации. Реализован цикл услуг по усыновлению, начиная с онлайн-консультации. Мы развиваем Единую информационную систему социальной сферы, создавая основу для того, чтобы сервисов по направлениям Минсоцполитики в „Дія“ становилось больше», — отметил замминистра.

Долгосрочной стратегией, по его словам, являются автоматические услуги и информационные обмены.

«Обмены между государственными реестрами очень облегчают жизнь гражданину, когда он не должен тратить время на сбор справок в разных госучреждениях. Поэтому мы шаг за шагом строим единую информационную систему, которая будет покрывать данные всех ведомств и будет содержать верифицированную достоверную информацию», — рассказал Кошеленко.

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Также, как подчеркнул замминистра, Минсоцполитики внедряет электронный кейс-менеджмент в направлении социальных услуг и работает над заменой новой и современной действующей системой ЦБИ (Портал Централизованного банка данных лиц с инвалидностью).

«Наша основная задача — сделать так, чтобы предоставление социальных услуг и осуществление выплат происходили быстрым и удобным способом. Поэтому продолжаем работать над цифровыми решениями, которые упростят жизнь и гражданам, и работникам социальной сферы», — резюмировал Константин Кошеленко.

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