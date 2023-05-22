Минсоцполитики работает над новыми цифровыми услугами — Finance.ua

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Минсоцполитики работает над новыми цифровыми услугами

Казна и Политика
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Минсоцполитики работает над новыми цифровыми услугами
Минсоцполитики работает над новыми цифровыми услугами
В Министерстве социальной политики рассказали о цифровых решениях, над которыми работают совместно с Министерством цифровой трансформации и международными партнерами.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Доступ к качественным услугам, эффективная система социальной поддержки, включение людей с инвалидностью в общественную жизнь, воспитание детей в семьях и цифровизация предоставления социальных выплат и услуг — на реализации этих основных целей на сегодняшний день сосредоточено Министерство социальной политики Украины», — заявил зам. министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко.
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Он рассказал о цифровых решениях, над которыми работает Минсоцполитики.
«Через приложение Дія доступно получение справки и помощь на проживание ВПЛ, а также изменение адреса и снятие с регистрации. Реализован цикл услуг по усыновлению, начиная с онлайн-консультации. Мы развиваем Единую информационную систему социальной сферы, создавая основу для того, чтобы сервисов по направлениям Минсоцполитики в „Дія“ становилось больше», — отметил замминистра.
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Долгосрочной стратегией, по его словам, являются автоматические услуги и информационные обмены.
«Обмены между государственными реестрами очень облегчают жизнь гражданину, когда он не должен тратить время на сбор справок в разных госучреждениях. Поэтому мы шаг за шагом строим единую информационную систему, которая будет покрывать данные всех ведомств и будет содержать верифицированную достоверную информацию», — рассказал Кошеленко.
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Также, как подчеркнул замминистра, Минсоцполитики внедряет электронный кейс-менеджмент в направлении социальных услуг и работает над заменой новой и современной действующей системой ЦБИ (Портал Централизованного банка данных лиц с инвалидностью).
«Наша основная задача — сделать так, чтобы предоставление социальных услуг и осуществление выплат происходили быстрым и удобным способом. Поэтому продолжаем работать над цифровыми решениями, которые упростят жизнь и гражданам, и работникам социальной сферы», — резюмировал Константин Кошеленко.
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По материалам:
Finance.ua
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