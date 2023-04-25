Выписка о несудимости теперь доступна в "Дія": как получить — Finance.ua

Выписка о несудимости теперь доступна в "Дія": как получить
Украинцы могут получить выписку о несудимости в несколько кликов в «Дія». Новая услуга доступна в приложении «Дія» для всех пользователей, достигших 14 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
«Теперь документ можно получить в „Дія“. Мы автоматизировали процесс подготовки віпискм и сделали его максимально понятным и быстрым, чтобы украинцы могли пользоваться удобной онлайн-услугой», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Выписка о несудимости требуется во многих жизненных ситуациях. В частности, чтобы устроиться на работу, усыновить ребенка, принять участие в тендере или стать на учет в военкомате.
Чтобы получить выписку о несудимости в «Дія», нужно:
- в приложении перейти в раздел Услуги;
- выбрать Справки и выписки — Выписка об отсутствии судимости;
- выбрать тип и цель запроса;
- заполнить данные о себе;
- отправить запрос.
Затем вам придет пуш-сообщение с предложением в течение 24 часов оценить сервис.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
Поделиться новостью