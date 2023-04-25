Выписка о несудимости теперь доступна в "Дія": как получить — Finance.ua

Выписка о несудимости теперь доступна в "Дія": как получить Сегодня 09:16 — Личные финансы

Выписка о несудимости теперь доступна в "Дія": как получить

Украинцы могут получить выписку о несудимости в несколько кликов в «Дія». Новая услуга доступна в приложении «Дія» для всех пользователей, достигших 14 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

«Теперь документ можно получить в „Дія“. Мы автоматизировали процесс подготовки віпискм и сделали его максимально понятным и быстрым, чтобы украинцы могли пользоваться удобной онлайн-услугой», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Выписка о несудимости требуется во многих жизненных ситуациях. В частности, чтобы устроиться на работу, усыновить ребенка, принять участие в тендере или стать на учет в военкомате.

Чтобы получить выписку о несудимости в «Дія», нужно:

в приложении перейти в раздел Услуги;

выбрать Справки и выписки — Выписка об отсутствии судимости;

выбрать тип и цель запроса;

заполнить данные о себе;

отправить запрос.

Затем вам придет пуш-сообщение с предложением в течение 24 часов оценить сервис.

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