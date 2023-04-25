Выписка о несудимости теперь доступна в "Дія": как получить — Finance.ua
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Выписка о несудимости теперь доступна в "Дія": как получить

Личные финансы
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Выписка о несудимости теперь доступна в "Дія": как получить
Выписка о несудимости теперь доступна в "Дія": как получить
Украинцы могут получить выписку о несудимости в несколько кликов в «Дія». Новая услуга доступна в приложении «Дія» для всех пользователей, достигших 14 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
«Теперь документ можно получить в „Дія“. Мы автоматизировали процесс подготовки віпискм и сделали его максимально понятным и быстрым, чтобы украинцы могли пользоваться удобной онлайн-услугой», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Выписка о несудимости требуется во многих жизненных ситуациях. В частности, чтобы устроиться на работу, усыновить ребенка, принять участие в тендере или стать на учет в военкомате.
Чтобы получить выписку о несудимости в «Дія», нужно:
  • в приложении перейти в раздел Услуги;
  • выбрать Справки и выписки — Выписка об отсутствии судимости;
  • выбрать тип и цель запроса;
  • заполнить данные о себе;
  • отправить запрос.
Затем вам придет пуш-сообщение с предложением в течение 24 часов оценить сервис.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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