Минобороны вернуло землю и имущественный комплекс в столице стоимостью 300 миллионов — Finance.ua
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Минобороны вернуло землю и имущественный комплекс в столице стоимостью 300 миллионов

Казна и Политика
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Минобороны вернуло землю и имущественный комплекс в столице стоимостью 300 миллионов
Минобороны вернуло землю и имущественный комплекс в столице стоимостью 300 миллионов
Министерство обороны вернуло в собственность государства земельный участок с имущественным комплексом в Дарницком районе Киева стоимостью более 300 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Почти 2.5 га земли бизнесмены планировали застроить многоквартирными домами, а помещение площадью более 6500 кв. м — использовали для получения прибыли», — сказано в сообщении.
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Хозяйственный суд Киева признал незаконной их приватизацию. Права собственности коммерческой структуры на недвижимость прекращены, а государственная регистрация земельного участка — отменена во взаимодействии с Госгеокадастром.
Теперь они будут использоваться в интересах обороны.
По материалам:
Finance.ua
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