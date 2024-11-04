Минобороны вернуло землю и имущественный комплекс в столице стоимостью 300 миллионов — Finance.ua

Минобороны вернуло землю и имущественный комплекс в столице стоимостью 300 миллионов Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Минобороны вернуло землю и имущественный комплекс в столице стоимостью 300 миллионов

Министерство обороны вернуло в собственность государства земельный участок с имущественным комплексом в Дарницком районе Киева стоимостью более 300 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Почти 2.5 га земли бизнесмены планировали застроить многоквартирными домами, а помещение площадью более 6500 кв. м — использовали для получения прибыли», — сказано в сообщении.

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Хозяйственный суд Киева признал незаконной их приватизацию. Права собственности коммерческой структуры на недвижимость прекращены, а государственная регистрация земельного участка — отменена во взаимодействии с Госгеокадастром.

Теперь они будут использоваться в интересах обороны.

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