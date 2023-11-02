Минобороны создало госоператора тыла, который будет покупать продукты для ВСУ — Finance.ua

Минобороны создало госоператора тыла, который будет покупать продукты для ВСУ Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Минобороны создало госоператора тыла, который будет покупать продукты для ВСУ

Министерство обороны создало «новый инструмент» для закупок продуктов Вооруженным силам — агентство «Государственный оператор тыла», которое полноценно заработает с 1 декабря.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

«С декабря этого года всеми закупками Министерства обороны Украины будет заниматься агентство „Государственный оператор тыла“. Это наш новый инструмент по закупкам, который полностью возьмет на себя весь функционал», — заявил он.

По его словам, работники агентства будут анализировать рынок, цены, общаться с поставщиками напрямую, оценивать их и анализировать работу.

«Они уже сейчас изучают рынок и готовятся. Агентство закупок полноценно, как я уже отметил, заработает с 1 декабря. На сегодняшний день де-факто они уже формируют команду», — отметил Клименков.

В Минобороны добавили, что ожидают от Кабинета Министров принятия в ближайшее время двух постановлений, после чего «де-юре на 100% агентство закупок по тылу заработает».

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Также замминистра сообщил, что Министерство обороны Украины объявляет торги по закупке еды на Вооруженные силы Украины.

Клименков сообщил, что на этот раз Минобороны объявляет торги на еду не на полгода, а на три месяца, то есть с января по март включительно.

«И наша цель — кардинально изменить сам подход, процесс в тыловых закупках. То есть это будут совсем другие закупки с другой логикой», — подчеркнул замминистра.

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