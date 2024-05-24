Министр энергетики рассказал, когда увеличат тарифы на электроэнергию — Finance.ua

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Министр энергетики рассказал, когда увеличат тарифы на электроэнергию

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Министр энергетики рассказал, когда увеличат тарифы на электроэнергию
Министр энергетики рассказал, когда увеличат тарифы на электроэнергию
В течение недели до конца мая правительство примет окончательное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
«Этот вопрос на рассмотрении, сегодня мы производим окончательные расчеты, решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая», — сказал министр на «часе вопросов к правительству» в Верховной Раде в пятницу.

Как будут устанавливать новые тарифы

По его словам, наиболее вероятным сценарием при установке новых тарифов станет использование дифференцированного подхода к потребителям в зависимости от объемов используемой электроэнергии.
«Мы сейчас рассматриваем дифференцированный подход. Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой — будет дифференциация в зависимости от объемов потребления электроэнергии», — отметил Галущенко.

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По его словам, в настоящее время правительство производит расчеты дополнительных поступлений средств от повышения тарифов в бюджет, а также для финансовой сбалансировки энергорынка.
«Расчеты есть, мы их верифицируем с точки зрения того, какие дополнительные поступления получит государственный бюджет с точки зрения соответствующей уплаты дивидендов этими двумя компаниями (АО «НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго». — Ред.) и с точки зрения сбалансирования всего энергорынка», — дополнил глава Минэнерго.
Он пояснил, что сегодняшний уровень тарифов на электроэнергию для населения не покрывает себестоимости ее производства, в частности, компаниями «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», которые выплачивают разницу между рыночной ценой киловатт-часа и тарифами для населения в рамках выполнения специальных обязательств по обеспечению доступности е/е для бытовых потребителей (ПСО).

Справка Finance.ua:

  • Кабмин с 1 июня 2023 года установил единый тариф на э/э для населения на уровне 2,64 грн/кВт-ч с НДС. До этого было 1,44 грн/кВт-ч за потребление 250 кВт-ч в месяц, а дальше 1,68 грн/кВт-ч.
  • Украине не удастся избежать повышения цен на электроэнергию. Такие прогнозы дает Юрий Бойко, советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго». Также, по его словам, стоимость не может быть значительно ниже 4-х грн .
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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