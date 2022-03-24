Министр агрополитики Роман Лещенко подал в отставку — Finance.ua

Министр агрополитики Роман Лещенко подал в отставку

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Министр агрополитики Роман Лещенко подал в отставку

Министр аграрной политики Роман Лещенко подал заявление об отставке.

Ранее, 23 марта ряд СМИ сообщили о решении Лещенко подать в отставку. Министр подтвердил «ЭП» эту информацию.

Информации о причинах отставки пока нет. По информации издания, после голосования в Верховной Раде за отставку обязанности министра возложат на первого заместителя Лещенко — Тараса Высоцкого.

Источники «ЭП» в парламенте сообщают, что вероятным преемником Лещенко может стать глава аграрного комитета Николай Сольский.

Напомним, в 2019 году президент Владимир Зеленский назначил его уполномоченным по земельным вопросам.

Уже менее чем через год — главой Госгеокадастра, а еще менее чем через полгода Лещенко стал министром аграрной политики.

До этого занимался юридическими консультациями и аграрным консалтингом.

Лещенко находится во владельцах сельскохозяйственной компании «Прогресс», владеет 50% долей «Прогресс-молоко» и ООО «Илюмин».

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