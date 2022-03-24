Министр агрополитики Роман Лещенко подал в отставку — Finance.ua

Министр агрополитики Роман Лещенко подал в отставку
Сегодня 10:10 — Казна и Политика Министр агрополитики Роман Лещенко подал в отставку
Министр аграрной политики Роман Лещенко подал заявление об отставке.
Об этом сообщает издание «Экономическая правда».
Ранее, 23 марта ряд СМИ сообщили о решении Лещенко подать в отставку. Министр подтвердил «ЭП» эту информацию.
Информации о причинах отставки пока нет. По информации издания, после голосования в Верховной Раде за отставку обязанности министра возложат на первого заместителя Лещенко — Тараса Высоцкого.
Источники «ЭП» в парламенте сообщают, что вероятным преемником Лещенко может стать глава аграрного комитета Николай Сольский.
Напомним, в 2019 году президент Владимир Зеленский назначил его уполномоченным по земельным вопросам.
Уже менее чем через год — главой Госгеокадастра, а еще менее чем через полгода Лещенко стал министром аграрной политики.
До этого занимался юридическими консультациями и аграрным консалтингом.
Лещенко находится во владельцах сельскохозяйственной компании «Прогресс», владеет 50% долей «Прогресс-молоко» и ООО «Илюмин».
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