Министр агрополитики Роман Лещенко подал в отставку — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Министр агрополитики Роман Лещенко подал в отставку

Сегодня 10:10Казна и Политика
29
Министр агрополитики Роман Лещенко подал в отставкуМинистр агрополитики Роман Лещенко подал в отставку
Министр аграрной политики Роман Лещенко подал заявление об отставке.
Об этом сообщает издание «Экономическая правда».
Ранее, 23 марта ряд СМИ сообщили о решении Лещенко подать в отставку. Министр подтвердил «ЭП» эту информацию.
Информации о причинах отставки пока нет. По информации издания, после голосования в Верховной Раде за отставку обязанности министра возложат на первого заместителя Лещенко — Тараса Высоцкого.
Источники «ЭП» в парламенте сообщают, что вероятным преемником Лещенко может стать глава аграрного комитета Николай Сольский.
Напомним, в 2019 году президент Владимир Зеленский назначил его уполномоченным по земельным вопросам.
Уже менее чем через год — главой Госгеокадастра, а еще менее чем через полгода Лещенко стал министром аграрной политики.
До этого занимался юридическими консультациями и аграрным консалтингом.
Лещенко находится во владельцах сельскохозяйственной компании «Прогресс», владеет 50% долей «Прогресс-молоко» и ООО «Илюмин».
По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.