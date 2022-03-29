Минфин разместил военные облигации на 3,3 млрд грн — Finance.ua

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Минфин разместил военные облигации на 3,3 млрд грн
Сегодня 19:31 —
Энергетика
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Министерство финансов Украины 29 марта разместило военные облигации на сумму свыше 3,3 млрд грн.
Об этом
сообщается
на странице Минфина в Telegram.
Минфин разместил военные облигации на шесть месяцев на 1,3 года под 10% и 11% соответственно.
Как приобрести военные облигации Украины
По данным НБУ, по состоянию на 21 марта более 2 тысяч граждан и компаний приобрели военные облигации на сумму почти 4 млрд гривен и 742 тысячи долларов.
Напомним, военные облигации — это разновидность долговых ценных бумаг Украины, имеющих целевое назначение: финансирование армии.
Справка Finance.ua:
количество покупателей военных облигаций среди населения и бизнеса за прошлую неделю выросло на 1 тысячу — до более 3 тыс.;
по военным облигациям налоги не взимаются и 100% гарантируются государством. А доходность по ним
составляет
около 10% годовых для облигаций с выпуском на 2 месяца и 11% для годовых облигаций;
НБУ
упростил
порядок идентификации и верификации покупателей военных облигаций и остановил выездные проверки по финмониторингу на период действия военного положения;
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам:
НВ
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Минфин разместил военные облигации на 3,3 млрд грн
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