Минфин разместил военные облигации на 3,3 млрд грн — Finance.ua
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Минфин разместил военные облигации на 3,3 млрд грн

Сегодня 19:31Энергетика
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Министерство финансов Украины 29 марта разместило военные облигации на сумму свыше 3,3 млрд грн.
Об этом сообщается на странице Минфина в Telegram.
Минфин разместил военные облигации на шесть месяцев на 1,3 года под 10% и 11% соответственно.

Как приобрести военные облигации Украины

По данным НБУ, по состоянию на 21 марта более 2 тысяч граждан и компаний приобрели военные облигации на сумму почти 4 млрд гривен и 742 тысячи долларов.
Напомним, военные облигации — это разновидность долговых ценных бумаг Украины, имеющих целевое назначение: финансирование армии.

Справка Finance.ua:

  • количество покупателей военных облигаций среди населения и бизнеса за прошлую неделю выросло на 1 тысячу — до более 3 тыс.;
  • по военным облигациям налоги не взимаются и 100% гарантируются государством. А доходность по ним составляет около 10% годовых для облигаций с выпуском на 2 месяца и 11% для годовых облигаций;
  • НБУ упростил порядок идентификации и верификации покупателей военных облигаций и остановил выездные проверки по финмониторингу на период действия военного положения;

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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