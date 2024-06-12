Минэкономики представило в Берлине 95 инвестпроектов на $27 млрд — Finance.ua
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Минэкономики представило в Берлине 95 инвестпроектов на $27 млрд

Казна и Политика
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Минэкономики представило в Берлине 95 инвестпроектов на $27 млрд
Минэкономики представило в Берлине 95 инвестпроектов на $27 млрд
Министерство экономики Украины представило Инвестиционный гайд Украины на Конференции по восстановлению Украины — 2024 в Берлине. В документе содержится ключевая информация для инвесторов, экспертов и аналитиков, интересующихся экономической политикой, восстановлением и инвестиционной деятельностью в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Об Инвестиционном гайде

Документ определяет приоритетные для Правительства сектора, а также сосредотачивается на развитии перерабатывающей промышленности с целью устранения пробелов в экспортной логистике и увеличения добавленной стоимости.
Гайд содержит детальный обзор ключевых секторов — энергетики, транспорта и логистики, агропромышленного комплекса, зеленой металлургии, фармацевтической отрасли и медицины, критических материалов, ІТ, а также примеры инвестиционных проектов в указанных секторах. Кроме того, гайд подробно описывает инвестиционный ландшафт Украины.
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Документ также содержит 95 инвестиционных проектов, для которых требуется около $27 млрд финансирования.

Инвестиции в Украину

«Чтобы догнать страны ЕС по уровню ВВП на душу населения, Украине нужны инвестиции или передача технологий в размере $10−30 млрд в год в течение следующего десятилетия. Война не означает эмбарго на инвестиции. В 2023 году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины $4,25 млрд, что превышает объемы 2016−2017 годов. Мы должны продолжать увеличивать этот показатель», — отметила Юлия Свириденко, министр экономики Украины.

Страхование военных рисков

«Мы осознаем вызовы и риски, связанные с инвестированием в Украину во время войны, поэтому вместе с партнерами стремимся поддерживать инвесторов посредством действенных мер и стимулов. Среди них — гарантии Ukraine Facility, стран G7, страхование военных рисков, целевые государственные программы поддержки, дерегуляция, налоговые льготы и доступное финансирование. Мы приглашаем инвесторов присоединиться к нам на этом трансформационном пути к устойчивому и успешному будущему Украины, способствуя восстановлению и экономическому росту страны и получая дивиденды от этого», — подчеркнул Владимир Кузьо, заместитель министра экономики Украины.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина требует от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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