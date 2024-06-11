Для быстрого роста нам нужно $12−13 миллиардов инвестиций прямо сейчас — Свириденко Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Для быстрого роста нам нужно $12−13 миллиардов инвестиций прямо сейчас — Свириденко

Украина демонстрирует экономическую устойчивость, но для быстрого роста нам требуется 12−13 млрд дол. инвестиций прямо сейчас, не дожидаясь окончания войны.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко на Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

«В течение двух лет, прошедших с первой конференции в Лугано, Украина показала, что мы работаем, работают морские порты, есть финансовая стабильность. Мы не хотим быть уничтожены, поэтому нам нужна ваша помощь», — сказала Свириденко.

Она отметила, что среди главных приоритетов сегодня — возобновление энергогенерирующих мощностей в Украине. И уже есть ряд решений, которые помогут нам в ближайшее время создать дополнительный 1 ГВт генерации, а в последующие годы — 4 ГВт.

«Нам нужно создать такую ​​энергетическую систему, которая будет служить Европе в следующие 50 лет», — добавила министр.

По ее словам, одних кредитов для восстановления недостаточно. Для долгосрочного развития и роста экономика Украины нуждается в инвестициях.

«Мы делаем все для быстрого роста. Но кредитов недостаточно, нам нужны инвестиции. Потому мы и здесь. Чтобы экономика продолжала расти, чтобы мы могли продолжать развиваться, нам нужно 12−13 млрд долларов инвестиций сейчас, а не когда закончится война», — подчеркнула Свириденко.

Укрінформ По материалам:

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