Для быстрого роста нам нужно $12−13 миллиардов инвестиций прямо сейчас — Свириденко — Finance.ua
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Для быстрого роста нам нужно $12−13 миллиардов инвестиций прямо сейчас — Свириденко

Казна и Политика
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Для быстрого роста нам нужно $12−13 миллиардов инвестиций прямо сейчас — Свириденко
Для быстрого роста нам нужно $12−13 миллиардов инвестиций прямо сейчас — Свириденко
Украина демонстрирует экономическую устойчивость, но для быстрого роста нам требуется 12−13 млрд дол. инвестиций прямо сейчас, не дожидаясь окончания войны.
Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко на Конференции по восстановлению Украины в Берлине.
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«В течение двух лет, прошедших с первой конференции в Лугано, Украина показала, что мы работаем, работают морские порты, есть финансовая стабильность. Мы не хотим быть уничтожены, поэтому нам нужна ваша помощь», — сказала Свириденко.
Она отметила, что среди главных приоритетов сегодня — возобновление энергогенерирующих мощностей в Украине. И уже есть ряд решений, которые помогут нам в ближайшее время создать дополнительный 1 ГВт генерации, а в последующие годы — 4 ГВт.
«Нам нужно создать такую ​​энергетическую систему, которая будет служить Европе в следующие 50 лет», — добавила министр.
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По ее словам, одних кредитов для восстановления недостаточно. Для долгосрочного развития и роста экономика Украины нуждается в инвестициях.
«Мы делаем все для быстрого роста. Но кредитов недостаточно, нам нужны инвестиции. Потому мы и здесь. Чтобы экономика продолжала расти, чтобы мы могли продолжать развиваться, нам нужно 12−13 млрд долларов инвестиций сейчас, а не когда закончится война», — подчеркнула Свириденко.
По материалам:
Укрінформ
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