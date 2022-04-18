Минэкономики планирует сохранить дерегуляцию бизнеса после войны — Finance.ua

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Минэкономики планирует сохранить дерегуляцию бизнеса после войны

Сегодня 16:45Казна и Политика
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Минэкономики планирует сохранить дерегуляцию бизнеса после войныМинэкономики планирует сохранить дерегуляцию бизнеса после войны
Полную дерегуляцию бизнеса, ставшую вынужденным шагом на период войны, нужно закрепить на законодательном уровне и после отмены военного положения в Украине.
Об этом сообщает первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.
«Это же на период военного положения, а я бы хотела, чтобы мы с нашими партнерами и правительством разработали и закрепили на законодательном уровне эту полную дерегуляцию и на период после военного положения — чтобы упростить регистрационные процедуры и процедуры, необходимые для производства, для наших иностранных партнеров», — сказала она.
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Сейчас задача правительства, по ее словам, вернуть большой, средний и малый бизнес к работе.
Мы уже сейчас благодарны крупным металлургическим предприятиям за то, что после наших визитов, после решения точечных вопросов они начали работать. Мы действительно просим весь бизнес, который чувствует себя в безопасности, возвращаться, потому что это рабочие места, и потому что сейчас вообще переосмысливается роль бизнеса — он уже не просто бизнес, а исполнитель социальной функции большой", — сказала Свириденко.
Для упрощения работы бизнеса власти, по ее словам, решили вопрос по дерегуляции — упростили и убрали 500 необходимых разрешений.
«Сейчас их только 50 — тех, за которыми государство осуществляет контроль. Мы не осуществляем рыночный надзор, кроме контроля за ценами на социально значимые товары и на топливо, и все для того, чтобы бизнес свободно чувствовал себя и возвращался к работе», — отметила Свириденко.
Она также напомнила, что предприятия, которые подвергаются опасности во фронтовых районах, могут воспользоваться программой релокации. По ней на сайт Минэкономики уже поступили тысячи заявок.
«Мы перевезли 400 предприятий, и уже более 200 работают — для них мы обеспечиваем и помещения, и подключение, и помощь в расселении работников», — сообщила Свириденко.
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По материалам: РБК-Україна
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