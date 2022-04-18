Минэкономики планирует сохранить дерегуляцию бизнеса после войны — Finance.ua

Минэкономики планирует сохранить дерегуляцию бизнеса после войны

Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Минэкономики планирует сохранить дерегуляцию бизнеса после войны

Полную дерегуляцию бизнеса, ставшую вынужденным шагом на период войны, нужно закрепить на законодательном уровне и после отмены военного положения в Украине.

Об этом сообщает первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко в Facebook

«Это же на период военного положения, а я бы хотела, чтобы мы с нашими партнерами и правительством разработали и закрепили на законодательном уровне эту полную дерегуляцию и на период после военного положения — чтобы упростить регистрационные процедуры и процедуры, необходимые для производства, для наших иностранных партнеров», — сказала она.

Читайте также Как получить задолженность по зарплате с предприятия банкрота

Сейчас задача правительства, по ее словам, вернуть большой, средний и малый бизнес к работе.

Мы уже сейчас благодарны крупным металлургическим предприятиям за то, что после наших визитов, после решения точечных вопросов они начали работать. Мы действительно просим весь бизнес, который чувствует себя в безопасности, возвращаться, потому что это рабочие места, и потому что сейчас вообще переосмысливается роль бизнеса — он уже не просто бизнес, а исполнитель социальной функции большой", — сказала Свириденко.

Для упрощения работы бизнеса власти, по ее словам, решили вопрос по дерегуляции — упростили и убрали 500 необходимых разрешений.

«Сейчас их только 50 — тех, за которыми государство осуществляет контроль. Мы не осуществляем рыночный надзор, кроме контроля за ценами на социально значимые товары и на топливо, и все для того, чтобы бизнес свободно чувствовал себя и возвращался к работе», — отметила Свириденко.

Она также напомнила, что предприятия, которые подвергаются опасности во фронтовых районах, могут воспользоваться программой релокации. По ней на сайт Минэкономики уже поступили тысячи заявок.

«Мы перевезли 400 предприятий, и уже более 200 работают — для них мы обеспечиваем и помещения, и подключение, и помощь в расселении работников», — сообщила Свириденко.

Кстати, если вас интересует скорый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.