Как получить задолженность по зарплате с предприятия банкрота — Finance.ua

Как получить задолженность по зарплате с предприятия банкрота

Сегодня 17:05 — Личные финансы

Как получить задолженность по зарплате с предприятия банкрота, Фото: ru.freepik.com

Finance .ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, можно ли получить задолженность по зарплате, если работодатель — банкрот.

Как объясняют эксперты Западного межрегионального управления Министерства юстиции — г. Львов, отсутствие средств у работодателя не исключает его ответственности. Погашение задолженности по выплате заработной платы в случае признания предприятия банкротом происходит в соответствии с требованиями Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Проводится инвентаризация и оценка имущества банкрота, после чего ликвидатор начинает продажу его имущества. Денежные средства, полученные от продажи имущества банкрота, направляются на удовлетворение требований кредиторов.

В первую очередь удовлетворяются:

• требования по выплате задолженности по заработной плате перед работающими и уволенными работниками банкрота;

• денежные компенсации за все неиспользованные дни ежегодного отпуска и дополнительного отпуска работникам, у которых есть дети;

• другие средства, причитающиеся работникам в связи с оплачиваемым отсутствием на работе;

• требования по выходному пособию, причитающемуся работникам в связи с прекращением трудовых отношений, и начисленным на эти суммы страховым взносам на общеобязательное государственное пенсионное страхование и другое социальное страхование.

Проблематично то, что долги по оплате труда, несмотря на их привилегированный статус, могут оплачиваться после погашения других долгов работодателя, находящегося в процедуре банкротства, поскольку очередность погашения привилегированного кредита, составляющего заработную плату, определяется в соответствии с п. 3 ст. 11 названной Конвенции национальным законодательством. Следует учитывать, что в соответствии с частью 5 статьи 45 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» требования, не удовлетворенные недостаточностью имущества, считаются погашенными.

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