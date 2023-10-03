Microsoft прекратил продлевать лицензии компаниям из россии — Finance.ua

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Microsoft прекратил продлевать лицензии компаниям из россии

Технологии&Авто
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Microsoft прекратил продлевать лицензии компаниям из россии
Microsoft прекратил продлевать лицензии компаниям из россии
Корпорация Microsoft с 30 сентября прекратила продлевать лицензии российским компаниям.
Об этом пишут профильное российское издание DTF, а также российское пропагандистское агентство «ТАСС» со ссылкой на письмо компании своим корпоративным клиентам в рф.
По словам «ТАСС», еще в августе служба техподдержки Microsoft Online Services начала рассылать письма, в которых корпоративные клиенты сообщали о том, что компания «больше не сможет принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в рф».
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Это означает, что российские клиенты корпорации не смогут возобновить имеющиеся подписки на корпоративные сервисы типа Microsoft 365, добавляет DTF.
В Microsoft прокомментировали непродление лицензий тем, что «соблюдают санкционный режим в отношении рф». В компании также напомнили, что продажи всех ее товаров и услуг в рф прекращены.
При этом в российском офисе Microsoft не ответили на вопрос, планирует ли компания пересмотреть это решение.
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Министр цифрового развития рф Максут Шадаев заявил, что «все понимали, что к этому идет». Он утверждает, что у российских компаний было полтора года для подготовки.
Министр также утверждает, что у рф есть альтернатива программным продуктам от Microsoft — по его словам, некоторые из российских компаний уже перешли на российские операционные системы на базе ОС Linux.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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