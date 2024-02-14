Microsoft подробно рассказала о предстоящем обновлении Windows — Finance.ua

Microsoft подробно рассказала о предстоящем обновлении Windows Сегодня 03:36 — Технологии&Авто

Microsoft подробно рассказала о предстоящем обновлении Windows

Microsoft подтвердила, что следующим обновлением операционной системы Windows 11 станет обширный патч 24H2, несмотря на ожидания об анонсе Windows 12.

Новость об ожидаемых изменениях была опубликована на официальном сайте компании.

Одним из ключевых анонсов является внедрение поддержки команды sudo, популярной в семействе операционных систем Linux. Это позволит пользователям запускать программы с привилегиями других аккаунтов, что может значительно упростить администрирование системы.

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Дополнительные улучшения касаются области звуковых настроек. В новой сборке появится поддержка слуховых аппаратов с модулем Bluetooth LE Audio, предоставляя разные настройки звука, включая регулировку громкости окружающей среды и звуков ПК. Также компания обещает расширение возможностей ИИ-ассистента Copilot, позволяя пользователям быстрее обрабатывать текст и изображения.

Кроме того, обновление содержит улучшения в области Bluetooth настроек, предоставляя дополнительную информацию о подключенных устройствах и обновленную страницу свойств звука для аудиоустройств с поддержкой Bluetooth. Новые возможности также включают в себя автоматический запуск Copilot на широкоэкранных устройствах.

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Среди других изменений, Microsoft сообщила о прекращении поддержки Mixed Reality в Windows 11, появлении возможности подключения к сети Wi-Fi с помощью QR-кода, обновленном расположении настроек управления цветом и новом значке энергосбережения для компьютеров без аккумулятора.

В данный момент дата выпуска обновления остается неизвестной, однако список обещанных изменений уже вызывает интерес у пользователей Windows 11.

iTechua По материалам:

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