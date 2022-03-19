МХП сообщает об отсрочке выплаты процентов еврооблигаций — Finance.ua

МХП сообщает об отсрочке выплаты процентов еврооблигаций

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МХП сообщает об отсрочке выплаты процентов еврооблигаций

В результате вторжения россии в Украину компания MХП испытала ряд значительных сбоев и проблем в своей деятельности. Поэтому с целью сохранения денежных средств MХП объявила, что не планирует выплачивать проценты облигаций в марте этого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, экспортные продажи компании прекратились из-за закрытия портов. Экспортные поставки альтернативными маршрутами, в том числе автомобильными, очень проблематичны из-за логистических проблем, вызванных повреждением инфраструктуры путей.

В результате текущей ситуации для удовлетворения внутреннего потребления производственные мощности компании работают на более низком, чем всегда, уровне. Это привело к снижению объемов продаж, потере доходов и убыткам компании.

«Принимая во внимание нынешнюю ситуацию и с целью сохранения денежных средств, MHP объявляет сегодня, что в настоящее время компания не планирует выплачивать свой будущий купон (проценты) облигаций с годовой ставкой 6,25% на сумму 350 миллионов долларов США, который запланирован на 19 марта 2022 года года и рассматривает различные варианты его выплаты. МХП как можно скорее обратится к владельцам облигаций, чтобы договориться о взаимоприемлемом решении с целью сохранения прочности баланса для посевной кампании», — сказано в сообщении компании.

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