Международные резервы сократились: в НБУ рассказали, что повлияло на динамику — Finance.ua

Международные резервы сократились: в НБУ рассказали, что повлияло на динамику Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Международные резервы сократились: в НБУ рассказали, что повлияло на динамику

Международные резервы составили 39 млрд долл. США по итогам мая.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

«По состоянию на 1 июня 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 39 033,8 млн долл. США. В мае они снизились на 7,9%», — сказано в сообщении.

Почему снизились резервы

В Нацбанке объясняют, что такая динамика обусловлена ​​валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ) и от международных партнеров.

В целом в мае 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Какие факторы влияли на международные резервы в мае

1. Операции Национального банка на валютном рынке Украины.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 3 087,0 млн долл. США и выкупил в резервы 11,1 млн долл. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в мае составила 3 ​​075,9 млн долл. США, увеличившись по сравнению с апрелем. Это связано с ростом спроса на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи в марте-апреле.

2. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 143,1 млн долл. США. Из этой суммы:

123,1 млн долл. США — от размещения валютных ОВГЗ;

20,0 млн долл. США — от Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 412,3 млн долл. США, из которых:

309,1 млн долл. США — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

42,9 млн долл. США — обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;

30,7 млн долл. США — обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;

21,3 млн долл. США — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

8,3 млн долл. США — уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 240,8 млн долл. США.

3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В мае благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 216,1 млн долл. США.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца грядущего импорта.

Справка Finance.ua:

Украина сейчас максимально сосредоточена на том, чтобы активизировать все возможные источники для получения необходимого финансирования, заявлял ранее глава НБУ Андрей Пышный;

чистый спрос клиентов на иностранную валюту по безналичным операциям в мае увеличился на 41% в связи с увеличением бюджетных расходов, что связано с поступлениями международной помощи в марте-апреле;



инвестиционная компания Dragon Capital ожидает, что гривна продолжит контролируемо ослабевать по отношению к доллару США, и официальный курс достигнет 42 грн/долл. США до конца года.



Finance.ua запустил бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник важнейшие обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю непосредственно на ваш почтовый ящик!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.