Международные резервы сократились: в НБУ рассказали, что повлияло на динамику — Finance.ua

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Международные резервы сократились: в НБУ рассказали, что повлияло на динамику

Казна и Политика
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Международные резервы сократились: в НБУ рассказали, что повлияло на динамику
Международные резервы сократились: в НБУ рассказали, что повлияло на динамику
Международные резервы составили 39 млрд долл. США по итогам мая.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
«По состоянию на 1 июня 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 39 033,8 млн долл. США. В мае они снизились на 7,9%», — сказано в сообщении.

Почему снизились резервы

В Нацбанке объясняют, что такая динамика обусловлена ​​валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ) и от международных партнеров.
В целом в мае 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Какие факторы влияли на международные резервы в мае

1. Операции Национального банка на валютном рынке Украины.
Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 3 087,0 млн долл. США и выкупил в резервы 11,1 млн долл. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в мае составила 3 ​​075,9 млн долл. США, увеличившись по сравнению с апрелем. Это связано с ростом спроса на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи в марте-апреле.
2. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 143,1 млн долл. США. Из этой суммы:
  • 123,1 млн долл. США — от размещения валютных ОВГЗ;
  • 20,0 млн долл. США — от Всемирного банка.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 412,3 млн долл. США, из которых:
  • 309,1 млн долл. США — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
  • 42,9 млн долл. США — обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;
  • 30,7 млн долл. США — обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;
  • 21,3 млн долл. США — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • 8,3 млн долл. США — уплата долга перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 240,8 млн долл. США.
3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В мае благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 216,1 млн долл. США.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца грядущего импорта.

Справка Finance.ua:

  • Украина сейчас максимально сосредоточена на том, чтобы активизировать все возможные источники для получения необходимого финансирования, заявлял ранее глава НБУ Андрей Пышный;
  • чистый спрос клиентов на иностранную валюту по безналичным операциям в мае увеличился на 41% в связи с увеличением бюджетных расходов, что связано с поступлениями международной помощи в марте-апреле;
  • инвестиционная компания Dragon Capital ожидает, что гривна продолжит контролируемо ослабевать по отношению к доллару США, и официальный курс достигнет 42 грн/долл. США до конца года.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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