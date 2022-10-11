Международные партнеры с начала войны предоставили Украине около $20 млрд — Finance.ua
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Международные партнеры с начала войны предоставили Украине около $20 млрд

Казна и Политика
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Международные партнеры с начала войны предоставили Украине около $20 млрд
Международные партнеры с начала войны предоставили Украине около $20 млрд
С начала полномасштабной войны россии против Украины наши международные партнеры выделили около $20 млрд.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«В общей сложности с начала полномасштабной войны международные партнеры Украины предоставили нам около 20 млрд долларов. Благодаря этим средствам мы понимаем, как сможем финансировать все необходимые расходы в этом году», — отметил он.
«Это означает, что общее финансирование от Фонда с начала войны составит 2,7 млрд долларов. Полученный транш будет направлен на поддержку нашей обороноспособности, выплаты пенсий и социальных программ, а также для усиления устойчивости нашей экономики», — сказал Денис Шмыгаль.
Правительство Украины работает над расширением международной поддержки. «На следующий год ожидаем новой большой программы МВФ, а также финансирования от США, ЕС и других стран G7», — отметил премьер-министр.

Справка Finance.ua:

  • Европейская комиссия работает над тем, чтобы предоставлять Украине около 1,5 млрд евро бюджетной поддержки ежемесячно в 2023 году;
  • нынешняя помощь Евросоюза Украине далеко не достаточна, ведь Украина требует ежемесячно по меньшей мере 3 млрд евро для поддержки функционирования государства;
  • Украина рассчитывает получить новую программу с Международным валютным фондом, поскольку нуждается в этих средствах. Однако типичная политика МВФ сейчас не сработает.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Banker.ua
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