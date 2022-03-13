Межбанковский валютный рынок постепенно возобновляет свою работу — Finance.ua

Межбанковский валютный рынок постепенно возобновляет свою работу

Сегодня 13:05 — Казна и Политика

Национальный банк Украины на текущей неделе фиксирует возобновление операций между банками на валютном рынке. Объемы этих операций пока еще незначительны — около 10 млн дол. США в день в эквиваленте, но это важная основа для дальнейшего налаживания работы рыночных механизмов.

Об этом сообщили в НБУ.

«Несмотря на продолжающуюся войну на нашей территории, Национальный банк заинтересован в том, чтобы банки как можно активнее работали именно между собой. Курсы, по которым Национальный банк проводит операции по покупке и продаже валюты с банками, несмотря на их фиксацию, создают определенное пространство, в пределах которого могут работать рыночные механизмы», — отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Национальный банк 24 февраля 2022 г. для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы в условиях вооруженной агрессии российской федерации оперативно принял ряд решений , в частности о фиксации курса на уровне 24 февраля и приостановке работы валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью