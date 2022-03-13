НБУ призвал FinCEN Минфина США начать расследование против международных компаний с российским капиталом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

НБУ призвал FinCEN Минфина США начать расследование против международных компаний с российским капиталом

Сегодня 11:46Казна и Политика
67
Национальный банк Украины обратился к исполняющему обязанности директора Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Гимамаули Дас с просьбой начать превентивные расследования в отношении налоговых резидентов и предприятий, которые подчиняются резидентам россии во всем мире, с целью предотвращения распространения международного терроризма.
Об этом идет речь в сообщении регулятора.
В обращении Национального банка говорится, в частности, о компаниях с российским капиталом, использующих доллары США и финансовые инструменты в эквиваленте национальной валюты Соединенных Штатов Америки по всему миру, уплачивая налоги в бюджет страны-агрессора. НБУ также призвал FinCEN предупредить банки и другие финансовые учреждения (США, Великобритании, Швейцарии, стран ЕС и т.п.), которые обслуживают российский капитал, о возможных санкциях, которые могут быть применены к ним как к соучастникам финансирования международного терроризма.
«Война России против Украины сопровождается чудовищными террористическими актами против мирных жителей нашего государства. Безусловно, впоследствии происходящие в нашей стране трагедии будут рассмотрены Гаагским трибуналом и признаны им преступлениями против человечества и актом геноцида украинского народа. Но сейчас мы обращаемся к вам с просьбой реализовать превентивные меры по предотвращению увеличения количества жертв среди мирного населения», — отметил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.
Справка Finance.ua
  • Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — бюро Министерства финансов Соединенных Штатов, собирающее и анализирующее информацию о финансовых операциях с целью борьбы с отмыванием средств в США и за рубежом, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями.
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.