НБУ призвал FinCEN Минфина США начать расследование против международных компаний с российским капиталом — Finance.ua

НБУ призвал FinCEN Минфина США начать расследование против международных компаний с российским капиталом

Сегодня 11:46 — Казна и Политика

Национальный банк Украины обратился к исполняющему обязанности директора Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Гимамаули Дас с просьбой начать превентивные расследования в отношении налоговых резидентов и предприятий, которые подчиняются резидентам россии во всем мире, с целью предотвращения распространения международного терроризма.

Об этом идет речь в сообщении регулятора.

В обращении Национального банка говорится, в частности, о компаниях с российским капиталом, использующих доллары США и финансовые инструменты в эквиваленте национальной валюты Соединенных Штатов Америки по всему миру, уплачивая налоги в бюджет страны-агрессора. НБУ также призвал FinCEN предупредить банки и другие финансовые учреждения (США, Великобритании, Швейцарии, стран ЕС и т.п.), которые обслуживают российский капитал, о возможных санкциях, которые могут быть применены к ним как к соучастникам финансирования международного терроризма.

«Война России против Украины сопровождается чудовищными террористическими актами против мирных жителей нашего государства. Безусловно, впоследствии происходящие в нашей стране трагедии будут рассмотрены Гаагским трибуналом и признаны им преступлениями против человечества и актом геноцида украинского народа. Но сейчас мы обращаемся к вам с просьбой реализовать превентивные меры по предотвращению увеличения количества жертв среди мирного населения», — отметил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

Справка Finance.ua

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — бюро Министерства финансов Соединенных Штатов, собирающее и анализирующее информацию о финансовых операциях с целью борьбы с отмыванием средств в США и за рубежом, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями.

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