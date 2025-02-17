Meta представила проект подводного кабеля протяженностью 50 тыс. километров — Finance.ua
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Meta представила проект подводного кабеля протяженностью 50 тыс. километров

Финтех и Карты
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Meta представила проект подводного кабеля протяженностью 50 тыс. километров
Meta представила проект подводного кабеля протяженностью 50 тыс. километров
Компания Meta подтвердила планы создания Project Waterworth — 50 000-километрового подводного кабеля, который соединит США, Бразилию, Индию, Южную Африку и не только.
Этот многомиллиардный проект призван «улучшить глобальную интернет-связь и поддержать развивающиеся AI и облачные сервисы Meta».
Кабель будет состоять из 24 пар волокон и будет использовать новую глубоководную прокладку, достигающую глубины 7 000 метров, чтобы уменьшить количество повреждений в районах с «политическими или географическими рисками». Индия играет в проекте ключевую роль, инвестируя в техническое обслуживание и финансирование в рамках более широкого американо-индийского оборонного партнерства, сосредоточенного на подводных технологиях.
Meta утверждает, что сеть позволит улучшить цифровую связь, потоковое видео и онлайн-транзакции, а также стимулировать инновации в области искусственного интеллекта. В отличие от предыдущих проектов, это будет первый полностью принадлежащий Meta подводный кабель.
По материалам:
iLenta
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