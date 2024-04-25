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Мем-токены остаются в трендах рынка — какую криптовалюту купить в апреле?
Последние скачки цен на мем-монеты, базирующиеся на Solana, стали заманчивой возможностью для инвесторов. По данным Lookonchain, «киты» начали активно приобретать монеты SLERF, BOME и BODEN, а BONK стал одним из лидеров рынка по росту после халвинга Биткоина.
Один из крупных инвесторов вывел 32 000 SOL на сумму 4,5 миллиона долларов на бирже Kucoin и приобрел BODEN на 300 000 долларов по цене 0,59 доллара за единицу. Другой кит вывел из Binance 2,5 миллиона долларов в SOL и частью этой суммы приобрел монеты BOME на 650 000 долларов и SLERF на 1,1 миллиона долларов.
Мем-коины растут после халвинга Биткоина — какие монеты купить в апреле?
Несмотря на затяжную коррекцию главной криптовалюты рынка, мемные токены продолжают набирать популярность. Особенно заметны успехи таких монет на блокчейне Solana. Какие новые мем-коины в сети могут вырасти в апреле?
Slothana
Slothana (или $SLOTH) — это свежая криптовалютная инициатива, базирующаяся на блокчейне Solana. Ее истоки, по преданию, связаны с теми же людьми, что стояли за SMOG, стремительно поднявшейся в 75 раз криптовалютой.
В течение первых часов после старта предварительной продажи токен собрал более $500 тысяч, и сейчас эта цифра превысила отметку в $15 млн. Это зафиксировано как один из самых высоких объемов предыдущих продаж на Solana. За 1 SOL инвестор получает 10 000 SLOTH, что говорит о дешевой текущей стоимости монеты, которая может вырасти в 10 и более раз.
Предварительная продажа токена заканчивается через несколько дней, после чего монета будет готовиться к листингам. Прогнозируется, что после запуска он может показать значительный скачок роста. Оптимизм поддерживают события, такие как халвинг Биткоина, который подстегнул сегмент мемных криптовалют.
SMOG
Еще одним заметным игроком стала монета SMOG, которая тоже работает на базе блокчейна Solana. Этот мем-коин появился в начале года, и в первую очередь заинтересовал игроков рынка из Азии. $SMOG привлек инвесторов своими пpaктичecки бeзгpaничными вoзмoжнocтями для мacштaбиpoвaния.
Команда SMOG ставит перед собой задачу запускать самые масштабные эирдропы в блокчейне Solana. И эта цель успешно выполняется — недавно был завершен первый сезон раздачи монет, и сразу после старта ко второму сезону присоединилось более 20 000 участников.
Пpoпуcтив стадию предварительных продаж этот токен cpaзу cтaл дocтупeн нa биpжe Jupiter. Практически моментально после запуска он выpoc в цeнe нa 1З4%, что вызвало удивление у большинства экcпepтoв и кpиптoaнaлитикoв.
Но даже нecмoтpя нa пpocaдку, показатели токена остаются достаточно выcoкими. В марте был зафиксирован рост стоимости монеты от первоначальной на 202%, и сейчас цена завершает фазу коррекции. Но даже несмотря на месячное падение, текущая цена SMOG все еще на 80% выше своей первоначальной цены.
Заключение
В этом году блокчейн Solana обогнал Ethereum сразу по ряду показателей, а спрос на мемные криптовалюты в Сети в начале апреля привел к сбою обработки транзакций. Такой интерес инвесторов понятен — низкие комиссии, растущая популярность блокчейна и его мем-коинов, а также перспективы роста после халвинга привлекают внимание. Эксперты считают, что пик популярности мемных криптовалют еще впереди, и мем-коины на Solana будут оставаться в трендах рынка.
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