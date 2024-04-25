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Мем-токены остаются в трендах рынка — какую криптовалюту купить в апреле?

Последние скачки цен на мем-монеты, базирующиеся на Solana, стали заманчивой возможностью для инвесторов. По данным Lookonchain, «киты» начали активно приобретать монеты SLERF, BOME и BODEN, а BONK стал одним из лидеров рынка по росту после халвинга Биткоина.

Один из крупных инвесторов вывел 32 000 SOL на сумму 4,5 миллиона долларов на бирже Kucoin и приобрел BODEN на 300 000 долларов по цене 0,59 доллара за единицу. Другой кит вывел из Binance 2,5 миллиона долларов в SOL и частью этой суммы приобрел монеты BOME на 650 000 долларов и SLERF на 1,1 миллиона долларов.

Мем-коины растут после халвинга Биткоина — какие монеты купить в апреле?

Несмотря на затяжную коррекцию главной криптовалюты рынка, мемные токены продолжают набирать популярность. Особенно заметны успехи таких монет на блокчейне Solana. Какие новые мем-коины в сети могут вырасти в апреле?

Slothana

Slothana (или $SLOTH) — это свежая криптовалютная инициатива, базирующаяся на блокчейне Solana. Ее истоки, по преданию, связаны с теми же людьми, что стояли за SMOG, стремительно поднявшейся в 75 раз криптовалютой.

В течение первых часов после старта предварительной продажи токен собрал более $500 тысяч, и сейчас эта цифра превысила отметку в $15 млн. Это зафиксировано как один из самых высоких объемов предыдущих продаж на Solana. За 1 SOL инвестор получает 10 000 SLOTH, что говорит о дешевой текущей стоимости монеты, которая может вырасти в 10 и более раз.

Предварительная продажа токена заканчивается через несколько дней, после чего монета будет готовиться к листингам. Прогнозируется, что после запуска он может показать значительный скачок роста. Оптимизм поддерживают события, такие как халвинг Биткоина, который подстегнул сегмент мемных криптовалют.

SMOG

Еще одним заметным игроком стала монета SMOG , которая тоже работает на базе блокчейна Solana. Этот мем-коин появился в начале года, и в первую очередь заинтересовал игроков рынка из Азии. $SMOG привлек инвесторов своими пpaктичecки бeзгpaничными вoзмoжнocтями для мacштaбиpoвaния.

Команда SMOG ставит перед собой задачу запускать самые масштабные эирдропы в блокчейне Solana. И эта цель успешно выполняется — недавно был завершен первый сезон раздачи монет, и сразу после старта ко второму сезону присоединилось более 20 000 участников.

Пpoпуcтив стадию предварительных продаж этот токен cpaзу cтaл дocтупeн нa биpжe Jupiter. Практически моментально после запуска он выpoc в цeнe нa 1З4%, что вызвало удивление у большинства экcпepтoв и кpиптoaнaлитикoв.

Но даже нecмoтpя нa пpocaдку, показатели токена остаются достаточно выcoкими. В марте был зафиксирован рост стоимости монеты от первоначальной на 202%, и сейчас цена завершает фазу коррекции. Но даже несмотря на месячное падение, текущая цена SMOG все еще на 80% выше своей первоначальной цены.

Заключение

В этом году блокчейн Solana обогнал Ethereum сразу по ряду показателей, а спрос на мемные криптовалюты в Сети в начале апреля привел к сбою обработки транзакций. Такой интерес инвесторов понятен — низкие комиссии, растущая популярность блокчейна и его мем-коинов, а также перспективы роста после халвинга привлекают внимание. Эксперты считают, что пик популярности мемных криптовалют еще впереди, и мем-коины на Solana будут оставаться в трендах рынка.

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