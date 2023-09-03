Медики с самой низкой зарплатой: названы регионы, где медработникам платят меньше всего — Finance.ua

Медики с самой низкой зарплатой: названы регионы, где медработникам платят меньше всего Сегодня 06:27 — Личные финансы

Медики с самой низкой зарплатой: названы регионы, где медработникам платят меньше всего

В Украине уровень заработной платы врачей должен составлять минимум 20 тыс. грн, а среднего медперсонала — 13,5 тыс. грн, однако с начала года приняли изменения в законодательстве, которые позволяют сокращать выплаты до минимального уровня в случае, если у больницы не хватает финансирования. Последним начинают все больше злоупотреблять.

Об этом пишет издание « Соцпортал ».

Кого коснулись урезания зарплаты

В стране после отчислений налогов у врачей зарплата составляет 16 тыс. грн, а у медперсонала — 10,7 тыс. грн.

В частности, в прошлом году средняя сумма зарплаты составила 14,3 тыс. грн, что на 21% больше, чем в 2021-м и в 1,5 раза больше, чем в 2020-м. По данным Государственной службы занятости, по состоянию на июнь медсестрам сейчас предлагают около 14 тыс. грн.

Однако правительственное постановление № 28 предусматривает существенное сокращение зарплаты.

Как отмечает издание, в сети медсестры в специальной группе массово жалуются на урезание или невыплату зарплаты. По данным опроса, медсестрам выплачивают так называемыми «чистыми» 9,5 тыс. грн, а в среднем 10,4 тыс. грн, то есть меньше гарантированного законом.

Меньше всего получают санитарки, где речь идет о «минималке». Подобные зарплаты выплачивают медсестрам в школах, детсадах или домах для пенсионеров. Вышеперечисленные заведения не подчиняются Министерству здравоохранения (МОЗ), потому и законодательная «норма» не распространяется на них.

Многие медсестры работают сверхурочно, а около 15% персонала перевели на полставки.

Где самые низкие зарплаты

Самые низкие зарплаты у медсестер в сельской местности, самые высокие — в Киеве и областных центрах. Наименьшие выплаты у медсестер на «первичке», самые большие — в экстренной медпомощи.

В разрезе регионов — больше всего платят медсестрам в Донецкой области и в столице, меньше всего — в Ровенской, Запорожской и Черниговской областях (частично прифронтовые). Там зарплата должна составлять 23−28 тыс. грн у врачей, 15,5−18 — медсестер, а у младшего персонала — 8−9 тыс. грн.

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Однако только 1% опрошенных сообщили, что им выплачивают «прифронтовые» минимальные выплаты. 11% медсестер отметили, что имеют на них право, но не получают.

В связи с этим широко анонсированные доплаты медикам в прифронтовых регионах пока доступны крайне ограниченному кругу, отмечает издание.

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