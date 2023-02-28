Маск вернулся на позицию самого богатого человека в мире — Finance.ua

Маск вернулся на позицию самого богатого человека в мире
Основатель компании SpaceX Илон Маск вернул себе позицию самого богатого человека в мире, после того как ненадолго уступил его французу Бернару Арно.
Об этом сообщает Bloomberg.
Состояние Маска выросло благодаря росту курса акций Tesla почти на 70%. Акции производителя электромобилей выросли почти на 100% своего внутридневного минимума 6 января.
Компания также выиграла от увеличения спроса на свои электромобили после снижения цен на несколько моделей.
Акции Tesla выросли на 5,5% до $207,63 в Нью-Йорке, увеличив состояние Маска до $187,1 млрд.
Это превышает 185,3 миллиарда долларов состояния Арно, 73-летнего французского магната, который стоит за мощным производителем товаров роскоши Louis Vuitton.
Читайте также
Илон Маск вошел в 2023 год с состоянием в 137 миллиардов долларов, став первым человеком, потерявшим 200 миллиардов долларов своего состояния после стремительного падения акций Tesla.
Издание отмечает, что пожертвования, сделанные Маском в конце прошлого года, не повлияли существенно на его состояние.
Согласно сообщению в феврале, он передал 11,6 миллиона акций Tesla неназванным благотворительным организациям в период с августа по декабрь. Стоимость этих акций составила около 1,9 млрд долларов.
Инвесторы Tesla были озабочены тем, что Маск уделяет слишком много внимания Twitter, который он приобрел в октябре, в то время как его производитель электромобилей столкнулся с усилением конкуренции в отрасли.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью