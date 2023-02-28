Маск вернулся на позицию самого богатого человека в мире — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Маск вернулся на позицию самого богатого человека в мире

Фондовый рынок
31
Маск вернулся на позицию самого богатого человека в мире
Маск вернулся на позицию самого богатого человека в мире
Основатель компании SpaceX Илон Маск вернул себе позицию самого богатого человека в мире, после того как ненадолго уступил его французу Бернару Арно.
Об этом сообщает Bloomberg.
Состояние Маска выросло благодаря росту курса акций Tesla почти на 70%. Акции производителя электромобилей выросли почти на 100% своего внутридневного минимума 6 января.
Компания также выиграла от увеличения спроса на свои электромобили после снижения цен на несколько моделей.
Читайте также
Акции Tesla выросли на 5,5% до $207,63 в Нью-Йорке, увеличив состояние Маска до $187,1 млрд.
Это превышает 185,3 миллиарда долларов состояния Арно, 73-летнего французского магната, который стоит за мощным производителем товаров роскоши Louis Vuitton.
Читайте также
Илон Маск вошел в 2023 год с состоянием в 137 миллиардов долларов, став первым человеком, потерявшим 200 миллиардов долларов своего состояния после стремительного падения акций Tesla.
Издание отмечает, что пожертвования, сделанные Маском в конце прошлого года, не повлияли существенно на его состояние.
Место для вашей рекламы
Согласно сообщению в феврале, он передал 11,6 миллиона акций Tesla неназванным благотворительным организациям в период с августа по декабрь. Стоимость этих акций составила около 1,9 млрд долларов.
Инвесторы Tesla были озабочены тем, что Маск уделяет слишком много внимания Twitter, который он приобрел в октябре, в то время как его производитель электромобилей столкнулся с усилением конкуренции в отрасли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.