Маск вернулся на позицию самого богатого человека в мире — Finance.ua

Маск вернулся на позицию самого богатого человека в мире Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

Маск вернулся на позицию самого богатого человека в мире

Основатель компании SpaceX Илон Маск вернул себе позицию самого богатого человека в мире, после того как ненадолго уступил его французу Бернару Арно.

Об этом сообщает Bloomberg

Состояние Маска выросло благодаря росту курса акций Tesla почти на 70%. Акции производителя электромобилей выросли почти на 100% своего внутридневного минимума 6 января.

Компания также выиграла от увеличения спроса на свои электромобили после снижения цен на несколько моделей.

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Акции Tesla выросли на 5,5% до $207,63 в Нью-Йорке, увеличив состояние Маска до $187,1 млрд.

Это превышает 185,3 миллиарда долларов состояния Арно, 73-летнего французского магната, который стоит за мощным производителем товаров роскоши Louis Vuitton.

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Илон Маск вошел в 2023 год с состоянием в 137 миллиардов долларов, став первым человеком, потерявшим 200 миллиардов долларов своего состояния после стремительного падения акций Tesla.

Издание отмечает, что пожертвования, сделанные Маском в конце прошлого года, не повлияли существенно на его состояние.

Согласно сообщению в феврале, он передал 11,6 миллиона акций Tesla неназванным благотворительным организациям в период с августа по декабрь. Стоимость этих акций составила около 1,9 млрд долларов.

Инвесторы Tesla были озабочены тем, что Маск уделяет слишком много внимания Twitter, который он приобрел в октябре, в то время как его производитель электромобилей столкнулся с усилением конкуренции в отрасли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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