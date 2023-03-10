Маск планирует построить свой собственный город — Finance.ua

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Маск планирует построить свой собственный город

Мир
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Маск планирует построить свой собственный город
Маск планирует построить свой собственный город
Миллиардер Илон Маск намерен построить город для сотрудников своих компаний Tesla, SpaceX и Boring вблизи столицы Техаса — Остина в округе Бастроп на берегах реки Колорадо.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Кроме домов для сотрудников, будет построен отдельный жилой комплекс для самого Маска, который около двух лет после переезда из Калифорнии в Техас живет у одного из друзей в Остине.
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Предполагается, что запланированный к строительству город будет примыкать к строящимся сейчас объектам компаний Boring и SpaceX.
По словам собеседников WSJ, арендная плата за проживание в новых домах составит около 800 долларов, в то время как сейчас месяц аренды жилья в штате стоит около 2200 долларов.
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На купленных участках уже есть группа модульных домов, бассейн, открытая спортивная площадка и тренажерный зал, пишет WSJ со ссылкой на фотографии в социальных сетях и собеседников, побывавших на месте строительства будущего города.
Известно, что Маск уже придумал название для города будущего — Снейлбрук. А за последние три года организации, связанные с компаниями или топ-менеджерами Маска, приобрели не менее 1400 га участков вблизи Остина, это почти в четыре раза больше Центрального парка Нью-Йорка.
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Согласно законодательству Техаса, город должен иметь не менее 201 жителя, прежде чем он сможет подать заявку на регистрацию, а затем получить одобрение окружного судьи. По словам пресс-секретаря штата, округ Бастроп не получал заявлений от Маска или какой-либо из его организаций.

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По материалам:
Корреспондент.net
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