Маск передал украинским разведчикам терминалы Starlink — Finance.ua
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Маск передал украинским разведчикам терминалы Starlink

Сегодня 10:47Технологии&Авто
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Основатель SpaceX Илон Маск передал терминалы Starlink украинским разведчикам.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
«Илон Маск успевает не только работать над подготовкой к марсианской миссии, но и передавать нашей разведке столь необходимые для их специальных миссий Starlinks. Армия Украины защищает свободу на Земле, чтобы ее можно было установить и на Марсе», — говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, Starlink Ukraine получила лицензию оператора. Представительство компании SpaceX уже скоро приступит к активной работе в Украине.
В настоящее время Starlink в Украине используют не только для связи в осажденных городах и на фронте, но и для работы артиллерии и сброса бомб на позиции захватчиков.
Со ссылкой на разведки США, ЕС и Британии сообщается, что за час до вторжения россия взломала сеть, которую использовали украинские военные. Тогда SpaceX оперативно разместил около 50 спутников над Украиной. Процесс развертывания связи в стране несколько замедлила бюрократическая волокита со стороны США.
По материалам: РБК-Україна
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