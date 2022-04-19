Марченко сообщил, будет ли сокращаться размер пенсий и других социальных выплат — Finance.ua

Марченко сообщил, будет ли сокращаться размер пенсий и других социальных выплат

Сегодня 08:01 — Личные финансы

Размер пенсий и других социальных выплат сокращать не будут.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе всеукраинского телемарафона.

«Расходы социального блока у нас в приоритете, как и военные расходы. Поэтому я не прогнозирую сейчас таких сокращений, не вижу пока в них необходимости», — подчеркнул он.

Несмотря на это, верификация получателей социальной помощи будет еще более жесткой, поэтому ожидается уменьшение количества получателей такой помощи.

Напомним, по состоянию на 14 апреля 2022 года на пенсионные выплаты за апрель направлено 32,2 млрд грн, в т. ч. 8,6 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 23,6 млрд грн — через уполномоченные банки.

Справка Finance.ua:

Украинские пенсионеры могут дистанционно поменять способ выплаты пенсий. Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Инструкция:

после авторизации на вебпортале электронных услуг через «Личный кабинет» нажимаете пункт «О пенсионном обеспечении»;

выбираете «Внесение изменений в пенсионное дело», далее — «Заявление об изменении способа выплаты пенсии» (заполняете нужные поля формы заявления и загружаете отсканированные документы);

сформированное заявление заверяете собственным КЭПом (заявление автоматически поступит в Пенсионный фонд Украины).

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Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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