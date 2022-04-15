Малый и средний бизнес в Украине сократил треть сотрудников — Finance.ua

Малый и средний бизнес в Украине сократил треть сотрудников

Сегодня 19:01 — Личные финансы

Малый и средний бизнес в Украине сократил треть сотрудников, freepik.com

Владельцы малого и среднего бизнеса сократили треть работников. Еще треть отправили в отпуск. Общие же прямые потери за четыре недели войны оцениваются в 85 млрд долларов.

Об этом говорится в исследовании компании Advanter Group

Отмечается: больше всего сотрудников сократили владельцы микробизнеса (бизнес, в котором работает до 10 человек) — 42% увольнений. Далее следуют:

малый бизнес (до 50 работников) — 24%;

средний бизнес (до 250 работников) — 18%.

Кроме того, массовым явлением стало сокращение зарплат. В частности, это затронуло 42% людей, сохранивших работу.

В то же время, полностью прекратили работу 21,6%. Еще 34,3% — почти полностью.

Вместе с тем микробизнес ожидает выйти в 71,8% оборотов по сравнению с показателями 2021 года. Этот прогноз — на 10 процентных пунктов более оптимистичный, чем 2 недели назад.

Еще более оптимистичны ожидания у малого и среднего бизнеса. В частности:

малый бизнес ожидает обороты в 61,7% по сравнению с 2021 годом (+12 п.п. по сравнению с прогнозом 2-недельной давности);

средний — в 47,3% (+18 п.п.).

Справка Finance.ua:

40% участников опроса Work.ua отметили, что продолжают выплачивать вознаграждение за труд своим сотрудникам, как это было до войны, у них ничего не изменилось;

в целом на украинском рынке труда количество вакансий уменьшилось в 19 раз по сравнению с прошлым годом, в Киеве падение количества предложений работы более существенно — в 30 раз.



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