Малый и средний бизнес в Украине сократил треть сотрудников — Finance.ua
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Малый и средний бизнес в Украине сократил треть сотрудников

Сегодня 19:01Личные финансы
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Малый и средний бизнес в Украине сократил треть сотрудниковМалый и средний бизнес в Украине сократил треть сотрудников, freepik.com
Владельцы малого и среднего бизнеса сократили треть работников. Еще треть отправили в отпуск. Общие же прямые потери за четыре недели войны оцениваются в 85 млрд долларов.
Об этом говорится в исследовании компании Advanter Group.
Отмечается: больше всего сотрудников сократили владельцы микробизнеса (бизнес, в котором работает до 10 человек) — 42% увольнений. Далее следуют:
  • малый бизнес (до 50 работников) — 24%;
  • средний бизнес (до 250 работников) — 18%.
Кроме того, массовым явлением стало сокращение зарплат. В частности, это затронуло 42% людей, сохранивших работу.
В то же время, полностью прекратили работу 21,6%. Еще 34,3% — почти полностью.
Вместе с тем микробизнес ожидает выйти в 71,8% оборотов по сравнению с показателями 2021 года. Этот прогноз — на 10 процентных пунктов более оптимистичный, чем 2 недели назад.
Еще более оптимистичны ожидания у малого и среднего бизнеса. В частности:
  • малый бизнес ожидает обороты в 61,7% по сравнению с 2021 годом (+12 п.п. по сравнению с прогнозом 2-недельной давности);
  • средний — в 47,3% (+18 п.п.).

Справка Finance.ua:

  • 40% участников опроса Work.ua отметили, что продолжают выплачивать вознаграждение за труд своим сотрудникам, как это было до войны, у них ничего не изменилось;
  • в целом на украинском рынке труда количество вакансий уменьшилось в 19 раз по сравнению с прошлым годом, в Киеве падение количества предложений работы более существенно — в 30 раз.
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По материалам: Обозреватель
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