Лучшие «народные» электромобили 2024 года (фото) — Finance.ua

Лучшие «народные» электромобили 2024 года (фото)
Эксперты американской компании JD Power составили рейтинг самых лучших «народных» электромобилей на рынке в 2024 году.
Об этом пишет ampercar.com.
Общий показатель индекса владения EVX измеряет удовлетворенность владельцев электромобилей.
В определение рейтинга входят 10 факторов:
- точность заявленного диапазона заряда аккумулятора;
- наличие общественных зарядных станций; запас хода аккумулятора; стоимость владения;
- удовольствие от вождения; простота подзарядки дома;
- дизайн интерьера и экстерьера; безопасность и технологии;
- опыт обслуживания; качество и надежность автомобиля".
Лучшим электромобилем в массовом сегменте стал Mini Cooper Electric, получивший максимальные 770 баллов.
Mini Cooper Electric
Место в рейтинге занял Ford Mustang Mach-E с рейтингом 764 балла.
Ford Mustang Mach-E
Третье — Hyundai Ioniq 6, набравший 759 очков.
Hyundai Ioniq 6
Лучшие массовые электромобили на рынке:
- Mini Cooper Electric: 770 баллов;
- Ford Mustang Mach-E: 764 балла;
- Hyundai Ioniq 6: 759 баллов;
- Kia EV6: 739 баллов;
- Nissan Ariya: 739 баллов;
- Chevrolet Bolt EUV: 738 баллов;
- Chevrolet Bolt EV: 733 балла;
- Hyundai Ioniq 5: 727 баллов;
- Kia Niro EV: 706 баллов;
- Ford F-150 Lightning: 704 балла.
Напомним, почти треть всех электромобилей, присутствующих на украинском вторичном авторынке, принадлежат к группе кроссоверов. Доля электро-SUV по итогам 11 месяцев 2023 года составила 32% - а это немало. Кроме того, интерес к электрическому транспорту уверенно растет, в то же время увеличивается спрос на кроссоверы со всеми видами силовых установок. Аналитики портала Auto. Ria назвали ТОП-15 моделей электро-SUV с пробегом, которые в этом году покупали чаще всего.
Справка Finance.ua:
- Электрический кроссовер Renault Scenic выиграл награду «Автомобиль года 2024».
- Так, на Женевском автосалоне награду «Автомобиль года 2024» (Car of the Year 2024) выиграл электрический кроссовер Renault Scenic E-Tech. Автомобили разместили по следующему рейтингу:
- Renault Scenic E-Tech получил в общей сложности 329 баллов от жюри из 59 журналистов, представляющих 22 страны;
- BMW 5 серии — 308 баллов;
- Peugeot 3008 — 197 баллов;
- Kia EV9 — 190 баллов;
- Volvo EX30 — 168 баллов;
- BYD Seal — 131 балл;
- Toyota C-HR — 127 голосов.
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