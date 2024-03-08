Лучшие «народные» электромобили 2024 года (фото) — Finance.ua
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Лучшие «народные» электромобили 2024 года (фото)

Фондовый рынок
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Лучшие «народные» электромобили 2024 года (фото)
Лучшие «народные» электромобили 2024 года (фото)
Эксперты американской компании JD Power составили рейтинг самых лучших «народных» электромобилей на рынке в 2024 году.
Об этом пишет ampercar.com.
Общий показатель индекса владения EVX измеряет удовлетворенность владельцев электромобилей.
В определение рейтинга входят 10 факторов:
  • точность заявленного диапазона заряда аккумулятора;
  • наличие общественных зарядных станций; запас хода аккумулятора; стоимость владения;
  • удовольствие от вождения; простота подзарядки дома;
  • дизайн интерьера и экстерьера; безопасность и технологии;
  • опыт обслуживания; качество и надежность автомобиля".
Лучшим электромобилем в массовом сегменте стал Mini Cooper Electric, получивший максимальные 770 баллов.
Лучшие «народные» электромобили 2024 года (фото)
Mini Cooper Electric
Место в рейтинге занял Ford Mustang Mach-E с рейтингом 764 балла.
Лучшие «народные» электромобили 2024 года (фото)
Ford Mustang Mach-E
Третье — Hyundai Ioniq 6, набравший 759 очков.
Лучшие «народные» электромобили 2024 года (фото)
Hyundai Ioniq 6
Лучшие массовые электромобили на рынке:
  1. Mini Cooper Electric: 770 баллов;
  2. Ford Mustang Mach-E: 764 балла;
  3. Hyundai Ioniq 6: 759 баллов;
  4. Kia EV6: 739 баллов;
  5. Nissan Ariya: 739 баллов;
  6. Chevrolet Bolt EUV: 738 баллов;
  7. Chevrolet Bolt EV: 733 балла;
  8. Hyundai Ioniq 5: 727 баллов;
  9. Kia Niro EV: 706 баллов;
  10. Ford F-150 Lightning: 704 балла.
Напомним, почти треть всех электромобилей, присутствующих на украинском вторичном авторынке, принадлежат к группе кроссоверов. Доля электро-SUV по итогам 11 месяцев 2023 года составила 32% - а это немало. Кроме того, интерес к электрическому транспорту уверенно растет, в то же время увеличивается спрос на кроссоверы со всеми видами силовых установок. Аналитики портала Auto. Ria назвали ТОП-15 моделей электро-SUV с пробегом, которые в этом году покупали чаще всего.

Справка Finance.ua:

  • Электрический кроссовер Renault Scenic выиграл награду «Автомобиль года 2024».
  • Так, на Женевском автосалоне награду «Автомобиль года 2024» (Car of the Year 2024) выиграл электрический кроссовер Renault Scenic E-Tech. Автомобили разместили по следующему рейтингу:
  1. Renault Scenic E-Tech получил в общей сложности 329 баллов от жюри из 59 журналистов, представляющих 22 страны;
  2. BMW 5 серии — 308 баллов;
  3. Peugeot 3008 — 197 баллов;
  4. Kia EV9 — 190 баллов;
  5. Volvo EX30 — 168 баллов;
  6. BYD Seal — 131 балл;
  7. Toyota C-HR — 127 голосов.

КАСКО дешевле, чем в страховой

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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