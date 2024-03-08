Лучшие «народные» электромобили 2024 года (фото) — Finance.ua

Лучшие «народные» электромобили 2024 года (фото) Сегодня 13:00 — Фондовый рынок

Лучшие «народные» электромобили 2024 года (фото)

Эксперты американской компании JD Power составили рейтинг самых лучших «народных» электромобилей на рынке в 2024 году.

Об этом пишет ampercar.com

Общий показатель индекса владения EVX измеряет удовлетворенность владельцев электромобилей.

В определение рейтинга входят 10 факторов:

точность заявленного диапазона заряда аккумулятора;

наличие общественных зарядных станций; запас хода аккумулятора; стоимость владения;

удовольствие от вождения; простота подзарядки дома;

дизайн интерьера и экстерьера; безопасность и технологии;

опыт обслуживания; качество и надежность автомобиля".

Лучшим электромобилем в массовом сегменте стал Mini Cooper Electric, получивший максимальные 770 баллов.

Mini Cooper Electric

Место в рейтинге занял Ford Mustang Mach-E с рейтингом 764 балла.

Ford Mustang Mach-E



Третье — Hyundai Ioniq 6, набравший 759 очков.

Hyundai Ioniq 6

Лучшие массовые электромобили на рынке:

Mini Cooper Electric: 770 баллов; Ford Mustang Mach-E: 764 балла; Hyundai Ioniq 6: 759 баллов; Kia EV6: 739 баллов; Nissan Ariya: 739 баллов; Chevrolet Bolt EUV: 738 баллов; Chevrolet Bolt EV: 733 балла; Hyundai Ioniq 5: 727 баллов; Kia Niro EV: 706 баллов; Ford F-150 Lightning: 704 балла.

Напомним, почти треть всех электромобилей, присутствующих на украинском вторичном авторынке, принадлежат к группе кроссоверов. Доля электро-SUV по итогам 11 месяцев 2023 года составила 32% - а это немало. Кроме того, интерес к электрическому транспорту уверенно растет, в то же время увеличивается спрос на кроссоверы со всеми видами силовых установок. Аналитики портала Auto. Ria назвали ТОП-15 моделей электро-SUV с пробегом, которые в этом году покупали чаще всего.

Справка Finance.ua:

Электрический кроссовер Renault Scenic выиграл награду «Автомобиль года 2024».

Так, на Женевском автосалоне награду «Автомобиль года 2024» (Car of the Year 2024) выиграл электрический кроссовер Renault Scenic E-Tech. Автомобили разместили по следующему рейтингу:

Renault Scenic E-Tech получил в общей сложности 329 баллов от жюри из 59 журналистов, представляющих 22 страны; BMW 5 серии — 308 баллов; Peugeot 3008 — 197 баллов; Kia EV9 — 190 баллов; Volvo EX30 — 168 баллов; BYD Seal — 131 балл; Toyota C-HR — 127 голосов.

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