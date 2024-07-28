Лучшие бюджетные страны Европы для цифровых кочевников (фото) — Finance.ua

Лучшие бюджетные страны Европы для цифровых кочевников (фото) Сегодня 11:15 — Мир

Лучшие бюджетные страны Европы для цифровых кочевников (фото), Фото: freepik

Современные технологии позволяют многим профессиям работать онлайн, что открывает возможности совмещать работу с путешествиями. В курортных местностях летние месяцы являются высоким сезоном, когда стоимость проживания резко растет и становится недоступной для многих.

Издание Euronews проанализировало отзывы пользователей форума r/travel на Reddit и составило список самых доступных мест для проживания в Европе летом.

Будва, Черногория

Безусловное преимущество этого города — его расположение на берегу Адриатического моря. Вдобавок любители архитектуры смогут полюбоваться средневековым Старым городом.

Помесячная арендная плата начинается от 700 евро в месяц в высокий сезон. Для тех, кто не может позволить себе отдыхать от работы все лето, по всему городу можно найти разные коворкинги.

Фото: travelnaut.com

Для гостей Будвы открываются возможности для локальных путешествий. Так, в 20 минутах езды от города находится пляж Галия, а в 40 минутах — Котор, великолепный городок с множеством ласковых кошек на улицах, средневековой крепостью и потрясающим видом на залив Котор.

Если вы не хотите толпиться на пляже с другими отдыхающими, один из пользователей Reddit предлагает вместо этого отправиться в горы Черногории.

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Известняковый массив Дурмитор на северо-западе страны популярен своими пешими маршрутами, каньонами и ледниковыми горными озерами.

Вы также можете найти недорогой вариант размещения в Плужине, который славится своим живописным каньоном, или отправиться на юг к Скадарскому озеру недалеко от границы с Албанией.

Охрид, Северная Македония

Северная Македония не является объектом внимания большинства путешественников, и это делает ее идеальной страной для летнего отдыха. В первую очередь это позволяет держать цены на более низком уровне, чем в популярных курортных странах. Минусом является отсутствие выхода к морю.

Фото: arwtravels.com

Тем не менее, старинный Охрид расположен на берегу Охридского озера и может порадовать потрясающими пляжами. Вдобавок город имеет развитую сеть коворкингов, которые хвалят за удобство для удаленных работников.

Погода в Охриде летом не такая жаркая. Да, днем ​​здесь может быть 30−35 градусов, но местный климат радует более прохладными ночами, поэтому спать здесь можно будет даже без кондиционера.

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Среди других преимуществ — вкусная и дешевая еда, быстрый интернет и бурная ночная жизнь. Июль и август — идеальные месяцы для посещения Охрида, поскольку город оживает благодаря Летнему фестивалю, демонстрирующему македонский фольклор в музыке и танцах.

Чтобы получить еще более дешевую краткосрочную аренду, отправляйтесь на восток, в Битолу. Здесь вас ждут неоклассическая архитектура, развитая культура городских кафе и апартаменты всего за 200 евро в месяц, если верить пользователям Reddit.

Белград, Сербия

Выбор большого города вместо курортного городка у моря — один из лучших способов контролировать свой бюджет. Конкретно такие варианты дает столица Сербии Белград. Летом здесь можно арендовать квартиру всего за 380 евро в месяц.

Фото: Outpost Magazine

При этом без пляжного отдыха вы не останетесь, ведь через город протекают реки Дунай и Сава. Местный климат не слишком жаркий, поэтому страдать от удушья вам не придется.

За местной культурой отправляйтесь в богемный квартал Земун, где вас ждут кафе на берегу реки, оживленные ночные бары.

Хотите слияния с природой, тогда к вашим услугам Большой ратный остров — природный заповедник, расположенный в месте слияния Дуная и Савы.

Банско, Болгария

Всего в нескольких часах езды к югу от болгарской столицы Софии находится горный город Банско, наиболее известный своими зимними лыжными трассами. Но есть немало причин приехать сюда и летом.

Фото: It’s all trip to me

Расположенный у подножия горы Пирин город является воротами к пешеходным тропам одноименного национального парка.

Здесь протекают удивительно чистые реки, извивающиеся среди цветущих долин и хвойных лесов, в которых водятся волки и бурые медведи.

Июль-сентябрь приносит в Банско целый ряд культурных мероприятий и фестивалей, начиная от показов кино под звездами и заканчивая джазовыми и фольклорными фестивалями.

Помесячная аренда комнаты летом начинается от 230 евро, а местный климат обрадует мягкими перепадами температур и отсутствием жары.

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