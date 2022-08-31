Лучшая премиальная карта по версии FinAwards-2022 — Finance.ua

Лучшая премиальная карта по версии FinAwards-2022 Сегодня 10:30 — Финтех и Карты

В пятницу, 26 августа, в Киеве состоялась пятая, юбилейная, церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards.

FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, рекламные проекты рынка финансовых услуг, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Напомним, еще 24 февраля банкам пришлось уменьшить кредитные лимиты и ввести ряд ограничений по кредитным картам, например, на P2P-переводы и снятие наличных. Но даже в столь жестких пределах кредитки оставались верными помощниками украинцев. Сейчас, со стабилизацией ситуации, кредитная карта — незаменимая вещь в кошельке.

Именно поэтому отметили карты для самой требовательной категории — премиальных клиентов.

В этой номинации приняли участие комплексные предложения (продукты) банков для состоятельных клиентов (с уровнем дохода выше среднего), предусматривающих выдачу премиальных карт. А также индивидуальное обслуживание и наличие привилегий Life Style поддержки, таких как консьерж сервис, сервисы в аэропортах, дисконтные программы luxury и т.д.

За первенство сражались 26 банковских продуктов. Тройка лидеров 2022 года такова:

третье место досталось пакету «Эксклюзивный» от Райффайзен Банка;

на втором месте оказалась карта «Графит» от Альфа-Банка;

а лидером номинации стала платиновая карта от monobank | Универсал Банка.

monobank Platinum: тарифы

оформление — 500 грн;

обслуживание в месяц — 300 грн;

процентная ставка в месяц — 2,9%;

льготный период — до 62 дней;

ежемесячный платеж — 4% от суммы задолженности;

снятие наличных — собственные средства в Украине — 0,5%, собственные средства за рубежом — бесплатно (до 5 тыс. грн в месяц), кредитные средства — 3,5%;

кешбэк — 20%;

мильная программа — 11 миль за каждую 1 тыс. грн чека.

Кстати, monobank также получил первенство как народный банк. Детальнее — по ссылке

О FinAwards

Премия носит нематериальный характер. Ее цель — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.

«Сначала мы как организаторы думали, что сейчас не время для проведения мероприятия. Но затем увидели, ценой каких огромных усилий финансовые компании держались на плаву. Вы за это время стали бойцами экономического фронта. Вы сохраняли рабочие места, поддерживали сотрудников и всячески помогали украинцам, которые из-за войны утратили платежеспособность», — подчеркнул соучредитель Treeum Сергей Виндерских в своем приветственном слове.

FinAwards проводится ежегодно с 2018 года.

Справка Finance.ua

monobank — украинский интернет-банкинг, использующий для работы лицензию Универсал Банка, входящего в группу ТАС. По состоянию на август 2022 года у банк имеется 6,2 млн клиентов;

создали monobank в 2017 году, а уже в следующем году он получил главную награду в категории «Необанк года» премии FinAwards-2018.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.