Латвия запретила железнодорожный транзит военных грузов из беларуси — Finance.ua
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Латвия запретила железнодорожный транзит военных грузов из беларуси

Сегодня 19:30Мир
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Латвия запретила железнодорожный транзит военных грузов из беларусиЛатвия запретила железнодорожный транзит военных грузов из беларуси
С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, разрешавшего прямые железнодорожные перевозки военных грузов через латвийские порты из Беларуси в третьи страны.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление Министерства сообщения страны.
В министерстве напоминают, что соглашение о прямой перевозке грузов военного назначения железнодорожным транспортом из рб в третьи страны с использованием латвийских портов было принято 25 января 1994 года, когда Латвия еще не вступила в Евросоюз.
Позже, 1 мая 2004 года, Латвия вступила в ЕС; 29 марта 2004 г. страна стала членом НАТО. В этой связи Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и соглашение с Беларусью не соответствует этим правилам. «Также госуправление Латвии в целом пересматривает двусторонние отношения с Россией и беларусью в контексте войны России в украине», — говорится в заявлении Минсообщения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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