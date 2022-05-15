Латвия запретила железнодорожный транзит военных грузов из беларуси — Finance.ua

Латвия запретила железнодорожный транзит военных грузов из беларуси

Сегодня 19:30 — Мир

Латвия запретила железнодорожный транзит военных грузов из беларуси

С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, разрешавшего прямые железнодорожные перевозки военных грузов через латвийские порты из Беларуси в третьи страны.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление Министерства сообщения страны.

В министерстве напоминают, что соглашение о прямой перевозке грузов военного назначения железнодорожным транспортом из рб в третьи страны с использованием латвийских портов было принято 25 января 1994 года, когда Латвия еще не вступила в Евросоюз.

Позже, 1 мая 2004 года, Латвия вступила в ЕС; 29 марта 2004 г. страна стала членом НАТО. В этой связи Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и соглашение с Беларусью не соответствует этим правилам. «Также госуправление Латвии в целом пересматривает двусторонние отношения с Россией и беларусью в контексте войны России в украине», — говорится в заявлении Минсообщения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.