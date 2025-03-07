Курс доллара к концу 2025 года: что делать с валютными сбережениями — Finance.ua

Курс доллара к концу 2025 года: что делать с валютными сбережениями Сегодня 21:00 — Валюта

Курс доллара к концу 2025 года: что делать с валютными сбережениями

Новая политика Дональда Трампа держит в напряжении весь мир. Заложником ситуации становятся и денежные рынки, в том числе и украинский валютный рынок. Происходящие на нем изменения заставят частных инвесторов пересматривать свои валютные инвестиции.

Это прогнозирует наш финансовый аналитик Алексей Козырев, пишет Минфин

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Что будет с евровалютой в Украине

Последние решения президента США по Украине заставили наших европейских партнеров провести финансовую и военную перегруппировку.

Для Украины это означает фокусировку на помощи именно от ЕС, которая идет в евро, а не на американской, которая предоставляется в долларах США. Только общая программа перевооружения Европы и поддержки Украины включает в себя 5 этапов с общим бюджетом около 800 млрд евро, в том числе более активную работу по передаче Украине новой части средств от замороженных российских активов.

Эти суммы также будут как в долларах, так и евро. То есть доля поступлений иностранной помощи в Украину в евро будет только расти.

Это потребует изменений украинской валютной структуры ЗВР, а также более гибкой валютной политики Нацбанка. Не зря в последнее время из уст чиновников Нацбанка звучат месседжи о возможном переходе от привязки гривны к доллару к привязке к евро или бивалютной корзине.

Если Украине не удастся восстановить прежние отношения со Штатами, то переход к привязке гривны к евро явно ускорится, а структура наших резервов из-за роста поступлений международной финансовой помощи в евро, а не в долларе, естественно, изменится в пользу евровалюты за счет снижения доли резервов в долларе.

Что делать с валютными сбережениями

Около 40−50% своих сбережений эксперт советует продолжать держать в гривневых инструментах (там больше доходность), а 50−60% своих денег держать в валютных инструментах.

Причем из этой валютной части, учитывая происходящие сейчас события, около 50−60% держать уже в евро, и 40−50% — в долларе. Каждые 1−1,5 месяца обязательно сейчас пересматривать эти пропорции денежных сбережений в зависимости от текущей ситуации на рынке.

Для желающих еще больше диверсифицировать свои денежные сбережения такой вариант:

40% - в гривне;

45% - в долларе и евро: в пропорции 60% - в долларе, 40% - в евро.

15% - в британском фунте и швейцарском франке.

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