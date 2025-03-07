Курс доллара к концу 2025 года: что делать с валютными сбережениями — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Курс доллара к концу 2025 года: что делать с валютными сбережениями

Валюта
87
Курс доллара к концу 2025 года: что делать с валютными сбережениями
Курс доллара к концу 2025 года: что делать с валютными сбережениями
Новая политика Дональда Трампа держит в напряжении весь мир. Заложником ситуации становятся и денежные рынки, в том числе и украинский валютный рынок. Происходящие на нем изменения заставят частных инвесторов пересматривать свои валютные инвестиции.
Это прогнозирует наш финансовый аналитик Алексей Козырев, пишет Минфин.
Читайте также

Что будет с евровалютой в Украине

Последние решения президента США по Украине заставили наших европейских партнеров провести финансовую и военную перегруппировку.
Для Украины это означает фокусировку на помощи именно от ЕС, которая идет в евро, а не на американской, которая предоставляется в долларах США. Только общая программа перевооружения Европы и поддержки Украины включает в себя 5 этапов с общим бюджетом около 800 млрд евро, в том числе более активную работу по передаче Украине новой части средств от замороженных российских активов.
Читайте также
Эти суммы также будут как в долларах, так и евро. То есть доля поступлений иностранной помощи в Украину в евро будет только расти.
Это потребует изменений украинской валютной структуры ЗВР, а также более гибкой валютной политики Нацбанка. Не зря в последнее время из уст чиновников Нацбанка звучат месседжи о возможном переходе от привязки гривны к доллару к привязке к евро или бивалютной корзине.
Если Украине не удастся восстановить прежние отношения со Штатами, то переход к привязке гривны к евро явно ускорится, а структура наших резервов из-за роста поступлений международной финансовой помощи в евро, а не в долларе, естественно, изменится в пользу евровалюты за счет снижения доли резервов в долларе.

Что делать с валютными сбережениями

Около 40−50% своих сбережений эксперт советует продолжать держать в гривневых инструментах (там больше доходность), а 50−60% своих денег держать в валютных инструментах.
Причем из этой валютной части, учитывая происходящие сейчас события, около 50−60% держать уже в евро, и 40−50% — в долларе. Каждые 1−1,5 месяца обязательно сейчас пересматривать эти пропорции денежных сбережений в зависимости от текущей ситуации на рынке.
Для желающих еще больше диверсифицировать свои денежные сбережения такой вариант:
  • 40% - в гривне;
  • 45% - в долларе и евро: в пропорции 60% - в долларе, 40% - в евро.
  • 15% - в британском фунте и швейцарском франке.
Сберегайте и приумножайте свои средства с надежными депозитами. Удобный каталог предложений на Finance.ua

💰Выбрать депозит

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems