Курс доллара будет заморожен до конца войны — Finance.ua
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Курс доллара будет заморожен до конца войны

Сегодня 15:05Валюта
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Курс доллара будет заморожен до конца войныКурс доллара будет заморожен до конца войны
До конца войны Нацбанк будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн/доллар.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в телеэфире.
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По его словам, сейчас этот курс планируется фиксировать как минимум до окончания военного положения.
«А дальше, после нашей победы, мы будем постепенно возвращаться в привычный режим плавающего обменного курса. Будем постепенно снимать админограничение, сокращать свое участие на рынке. Но этот переход восстановления стандартной работы и возобновления валютной политики Нацбанка будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений», — заявил Николайчук.
Напомним, Национальный банк в день объявления войны россией зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам: Економічна Правда
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