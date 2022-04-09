Курс доллара будет заморожен до конца войны — Finance.ua

По его словам, сейчас этот курс планируется фиксировать как минимум до окончания военного положения.
«А дальше, после нашей победы, мы будем постепенно возвращаться в привычный режим плавающего обменного курса. Будем постепенно снимать админограничение, сокращать свое участие на рынке. Но этот переход восстановления стандартной работы и возобновления валютной политики Нацбанка будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений», — заявил Николайчук.
Напомним, Национальный банк в день объявления войны россией зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.