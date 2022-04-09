Курс доллара будет заморожен до конца войны — Finance.ua

Курс доллара будет заморожен до конца войны

Сегодня 15:05 — Валюта

Курс доллара будет заморожен до конца войны

До конца войны Нацбанк будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн/доллар.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в телеэфире.

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По его словам, сейчас этот курс планируется фиксировать как минимум до окончания военного положения.

«А дальше, после нашей победы, мы будем постепенно возвращаться в привычный режим плавающего обменного курса. Будем постепенно снимать админограничение, сокращать свое участие на рынке. Но этот переход восстановления стандартной работы и возобновления валютной политики Нацбанка будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений», — заявил Николайчук.

Напомним, Национальный банк в день объявления войны россией зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.

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