НБУ определил порядок действий банков в случае поступления клиентам наличных денег на сумму свыше 400 тыс. грн — Finance.ua
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НБУ определил порядок действий банков в случае поступления клиентам наличных денег на сумму свыше 400 тыс. грн

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НБУ определил порядок действий банков в случае поступления клиентам наличных денег на сумму свыше 400 тыс. грнНБУ определил порядок действий банков в случае поступления клиентам наличных денег на сумму свыше 400 тыс. грн
Национальный банк определил порядок действий банков при зачислении наличных средств на счета физлиц на сумму свыше 400 тыс. грн и непредоставления документов об источниках происхождения по запросу банка.
Как сообщает пресс-служба Нацбанка, соответствующий порядок будет применяться во время действия военного положения в Украине.
Регулятор объясняет, что если клиент не предоставит по требованию банка документы или сведения, необходимые для установления источников происхождения таких средств, расходные операции с этого счета будут ограничены.
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«Можно будет осуществлять только финансовые операции в поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком, на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком, а также на приобретение облигаций внутреннего государственного займа „Военные облигации“», — добавили в НБУ.
Все остальные меры принимаются банками в соответствии с требованиями законодательства в сфере денежного мониторинга.
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По материалам: Finance.ua
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