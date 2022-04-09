НБУ определил порядок действий банков в случае поступления клиентам наличных денег на сумму свыше 400 тыс. грн — Finance.ua

НБУ определил порядок действий банков в случае поступления клиентам наличных денег на сумму свыше 400 тыс. грн

Сегодня 11:00 — Валюта

НБУ определил порядок действий банков в случае поступления клиентам наличных денег на сумму свыше 400 тыс. грн

Национальный банк определил порядок действий банков при зачислении наличных средств на счета физлиц на сумму свыше 400 тыс. грн и непредоставления документов об источниках происхождения по запросу банка.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, соответствующий порядок будет применяться во время действия военного положения в Украине.

Регулятор объясняет, что если клиент не предоставит по требованию банка документы или сведения, необходимые для установления источников происхождения таких средств, расходные операции с этого счета будут ограничены.

Читайте также НБУ уточнил порядок расчета официального курса гривны

«Можно будет осуществлять только финансовые операции в поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком, на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком, а также на приобретение облигаций внутреннего государственного займа „Военные облигации“», — добавили в НБУ.

Все остальные меры принимаются банками в соответствии с требованиями законодательства в сфере денежного мониторинга.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать нужный именно вам «пластик».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.