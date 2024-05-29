Куда поступать в аспирантуру в 2024 году (цены по Украине) — Finance.ua

Куда поступать в аспирантуру в 2024 году (цены по Украине) Сегодня 09:33 — Личные финансы

Куда поступать в аспирантуру в 2024 году (цены по Украине)

Если поступающий готов пройти испытание экзаменами, остается самое важное — выбрать высшее учебное заведение и специальность. Учеба в аспирантуре длится четыре года, и нужно сразу быть готовым, что это обойдется недешево.

Подробнее рассмотрим, какова актуальная стоимость обучения в аспирантуре. Для этого мы собрали информацию за 2023 и 2024 годы по самым популярным среди поступающих учебным заведениям.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко (данные за 2023 год).

Стоимость подготовки получателя степени доктора философии в аспирантуре составила 155 562 грн за четыре года, за первый год обучения — 41 278 грн. Цены едины для всех специальностей.

Национальный университет «Львовская политехника» (данные за 2023 год). Стоимость обучения отличается в зависимости от специальности: Образование/Педагогика (186 900 грн — за четыре года обучения, 56 070 — за первый год обучения), Право (194 тыс. грн — за четыре года, 58 200 грн — за первый год), Информационные технологии (190 тыс. грн — за четыре года, 57 тыс. грн — за первый год). В целом, цены за один год обучения в этом университете стартуют от 55 500 и достигают 58 200 грн.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (данные за 2024 год). Стоимость обучения за четыре года стартует от 162 тыс. грн (специальность «Математика») и составляет 212 тыс. грн (специальность «Компьютерная инженерия»). В целом по специальностям стоимость следующая: Образование/Педагогика (172 тыс. грн — за четыре года, 43 тыс. грн — за один год обучения), Предпринимательство и торговля (208 тыс. грн — за четыре года, 52 тыс. грн — за год обучение), Инженерия программного обеспечения (212 тыс. грн — за четыре года, 53 тыс. грн — за год обучения), Право (210 тыс. грн — за четыре года, 52 500 грн — за год обучения).

Ужгородский национальный университет (данные за 2023 год). Стоимость года обучения колеблется от 40 тыс. до 48 тыс. грн за год обучения. Самыми дорогими специальности являются Стоматология (48 тыс. грн), Медицина (46 тыс. грн) и Право (45 тыс. грн).

Национальный технический университет «Днепровская политехника» (данные за 2024 год). Стоимость обучения одинакова независимо от специальности и составляет 189 тыс. грн за четыре года обучения и 50 тыс. грн за первый год обучения.

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова (данные за 2023 год). Стоимость за год обучения на аспирантуре для любой специальности составила 32 998 грн.

Сумской государственный университет (данные за 2024 год). Размер платы за подготовку получателей высшего образования степени доктора наук по всем специальностям с июня 2024 составляет 35 тыс. грн за год обучения.

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (данные за 2024 год). Стоимость обучения на контрактной форме в аспирантуре составляет 31 141 грн за учебный год.

В целом тенденция такова, что в университетах, которые расположены подальше от зоны боевых действий и линии фронта, обучение дороже. Несмотря на это, Харьков в прошлом году был в пятерке лидеров по количеству аспирантов. Какова будет ситуация в этом году, прогнозировать сложно.

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