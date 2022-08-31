Кто в Украине зарабатывает больше всего и от чего зависит уровень зарплаты: исследование — Finance.ua

Кто в Украине зарабатывает больше всего и от чего зависит уровень зарплаты: исследование Сегодня 09:02 — Личные финансы

Кто в Украине зарабатывает больше всего и от чего зависит уровень зарплаты: исследование

Аналитики портала для поиска работы work.ua проанализировали рынок труда и выяснили, от чего зависит заработная плата украинцев.

Все зарплаты в исследовании указаны после вычета налогов (то, что сотрудник получает «на руки»).

В зарплатах указаны три показателя:

І квартиль;

медиана;

ІІІ квартиль.

Среди исследователей зарплат считается, что значения, находящиеся вблизи I квартиля, соответствуют оплате труда младшего специалиста с минимальными навыками работы.

Медиана — это среднерыночный уровень оплаты труда специалистов, имеющих опыт работы не менее 2-3 лет и находящихся на среднем уровне.

Зарплаты ІІІ квартиля и выше соответствуют оплате труда специалистов с отличными профессиональными навыками (высокий уровень).

Следовательно, зарплаты от работников по 12 наиболее распространенным должностям (цифра на должности — количество полученных анкет).

Из ответов опрошенных работников, указавших пол, эксперты отметили, что по 8 исследованным должностям из 12 — мужчинам платят больше, чем женщинам. Например, повару высшей категории мужского пола платят 18 000 грн, а женщине — 15 000 грн, профессиональный менеджер по продажам мужчина зарабатывает 22 000 грн, а женщина — 18 000 грн. На должностях бухгалтеров, экономистов, кассиров, офис-менеджеров, официантов и продавцов-консультантов в основном работают женщины, тогда как мужчин больше среди кладовщиков и комплектующих. По другим должностям распределение между женщинами и не имеет значительной разницы.

Самые высокие зарплаты получают специалисты от 25 до 34 лет, самые низкие — респонденты от 16 до 25 лет. На графике ниже отмечены медианы зарплат по всем должностям, где работники указывали свой возраст.

Что платят работодатели в зависимости от профуровня специалистов

Зарплаты, которые работодатели предлагают специалистам разных профессиональных уровней в крупных городах (Днепре, Одессе, Львове, Харькове, за исключением Киева) можно наблюдать на графике ниже.

Напомним, война повлияла на зарплаты 75% украинцев. И среди них только у 3% положительная динамика. Но большинство компаний не оставили своих работников в беде и предоставили им официальные рабочие места (71%), длительные отпуска (61%) и оплаченные больничные (51%).

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