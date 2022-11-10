Кто с генератором — тот на коне: как отключения света влияют на выручку заведений — исследование (инфографика) Сегодня 19:00 — Личные финансы

10 октября, в первый день массированных обстрелов инфраструктуры, выручка заведений Украины упала на 22% по сравнению с тем же днем на прошлой неделе. В Киеве этот показатель составил −27%.

Об этом говорится в исследовании Poster.

В середине и конце октября показатели так и не возобновились: 17-23 октября выручка заведений Украины была на 19% меньше выручки 3-9 октября. В Киеве — на 23%.

В начале ноября ситуация улучшилась. Так, выручка заведений Киева выросла на 6% по сравнению с началом октября, Днепра — на 5%, Львова — на 15%, Одессы — на 30%. В целом по стране рост выручки в начале ноября составил 7%.

Кто с генератором — тот на коне

Рестораторы говорят, что работа сейчас похожа на игру в рулетку. Выручка зависит от количества воздушных тревог, наличия света и воды, а также генераторов. Да и последние не всегда панацея.

В киевском кафе First Point, несмотря на приобретенный генератор, просадка выручки в начале ноября составила около 20% по сравнению с октябрем.

Мнения экспертов

Юрий Бездетный, совладелец кофейни First Point, Киев:

"Октябрь мы вытянули на показатели сентября, хотя работали еще без генератора. Потом купили генератор, обезопасили себя от отключений, наладили стабильный интернет, стали чаще работать, но чувствуется, что гости немножко разъехались.

Самый распространенный запрос сейчас в директе, есть ли в кафе свет. Теперь постоянно транслируем, что есть. Но вечером хотим продумать какой-нибудь свет в витринах на батарейках или аккумуляторах, чтобы гости нас видели и заходили".

Но быстро переключиться на генераторы могут не все. Для некоторых энергоемких концепций это сложная задача.

Владимир Гнатюк, СЕО сети 1708 pizza di Napoli:

"В ресторанах, где ключевым продуктом является пицца, очень сложно переключиться на альтернативные источники питания, поскольку только печь для пиццы потребляет в пике 16 кВт.

Обычно сезонное падение в нашей сети составляет 10-15%, но сейчас мы наблюдаем значительное падение реализации. В начале ноября по сравнению с началом октября выручка снизилась на 40%. Худшая динамика — в столице. Большинство киевских заведений находятся в ТРЦ, а они особенно чувствительны к воздушным тревогам и отключениям электроэнергии".

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Саша Боим, соучредитель заведений «Мрія», «Боїм», «Довгі Бурхливі Оплески», Львов:

"Мы как новооткрытое заведение как раз в середине октября имели растущий график, но авария нас подкосила. Мы потеряли два рабочих дня и пришлось заново набирать темп. Хотя те, кто адаптировался 10 и 11 октября и смог готовить еду на альтернативной энергии, хорошо продались. Я видел людей, которые в тот период рьяно искали по центру возможности выпить кофе и поесть.

Возобновить рост удалось только в конце месяца. Но нам еще пока везло и нас не затрагивали веерные отключения".

Феликс Безрук, соучредитель White Coffeebar и обжарки «Фунт кави», Днепр:

«К счастью, нас в Днепре отключения не часто затрагивают. 10 октября, когда были обстрелы, мы раньше закрылись, потому что очень боялись сотрудники. Конечно, у нас упали кассы. Но к концу недели мы выровнялись. И по результату месяца все было хорошо: касса была больше, чем в сентябре».

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Павел Гук, основатель винного бара Pure & Naive, Киев:

«У нас не исчезала электроэнергия вообще, поэтому происходившие изменения можно описать только в положительную сторону. Однако, учитывая опасные понедельники и спад, незначительный подъем в продажах просто выровнял наши планы, и мы идем около 100%».

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