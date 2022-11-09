Украинцев предупредили о новых отключениях: где и когда не будет света — Finance.ua

Украинцев предупредили о новых отключениях: где и когда не будет света
В среду, 9 ноября, в Украине действуют графики почасовых плановых отключений электроэнергии, аварийных отключений на сегодняшний день не запланировано.
Об этом сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».
Больше всего отключений запланировано в следующих регионах:
- Киев и Киевская область,
- Черниговская,
- Черкасская,
- Житомирская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Полтавская,
- Запорожская,
- Днепропетровская,
- Кировоградская области.
Читайте также: Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии
Абонентов предупредили, что отключения начнутся с 6 часов утра. Именно с этого часа в Украине фиксируют пиковые нагрузки, которые длятся до 11:00. В настоящее время население просят экономно потреблять электроэнергию. Кроме того, украинцев призывают поочередно пользоваться в течение дня мощными электроприборами.
«Помогите энергетикам держать баланс в энергосистеме, поврежденной вражескими обстрелами», — подчеркнули в «Укрэнерго».
Где можно посмотреть график стабилизационных отключений
Посмотреть график отключения электроэнергии в вашем городе можно на сайте компании, обслуживающей ваш регион:
- Киев — https://www.dtek-kem.com.ua/ru
- Харьков — https://www.oblenergo.kharkov.ua/
- Одесса — https://www.dtek-oem.com.ua/ru
- Львов — https://loe.lviv.ua/
- Херсон — https://ksoe.com.ua/
- Винница — https://voe.com.ua/
- Днепр — https://www.dtek-dnem.com.ua/ru
- Запорожье — https://www.zoe.com.ua/
- Чернигов — https://chernihivoblenergo.com.ua/
- Ужгород — https://zakarpat.energy/
- Полтава — https://www.poe.pl.ua/
- Хмельницкий — https://hoe.com.ua/
- Луцк — https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
- Тернополь — https://www.toe.com.ua/
- Кропивницкий — https://kiroe.com.ua/
- Житомир — https://www.ztoe.com.ua/
- Сумы — https://www.soe.com.ua/
- Черкассы — http://www.cherkasyoblenergo.com/
- Николаев — https://www.energy.mk.ua/
- Черновцы — http://oblenergo.cv.ua/
- Ровно — https://www.roe.vsei.ua/
- Ивано-Франковск — https://www.oe.if.ua/ru
Напомним, после массированных ударов рф по критической инфраструктуре Украины в центральных и северных регионах ежедневно происходят отключения электроэнергии. Иногда свет у пользователей есть всего по несколько часов в сутки.
Поделиться новостью