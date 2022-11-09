Украинцев предупредили о новых отключениях: где и когда не будет света — Finance.ua

Украинцев предупредили о новых отключениях: где и когда не будет света Сегодня 11:00 — Личные финансы

Украинцев предупредили о новых отключениях: где и когда не будет света

В среду, 9 ноября, в Украине действуют графики почасовых плановых отключений электроэнергии, аварийных отключений на сегодняшний день не запланировано.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».

Больше всего отключений запланировано в следующих регионах:

Киев и Киевская область,

Черниговская,

Черкасская,

Житомирская,

Сумская,

Харьковская,

Полтавская,

Запорожская,

Днепропетровская,

Кировоградская области.

Абонентов предупредили, что отключения начнутся с 6 часов утра. Именно с этого часа в Украине фиксируют пиковые нагрузки, которые длятся до 11:00. В настоящее время население просят экономно потреблять электроэнергию. Кроме того, украинцев призывают поочередно пользоваться в течение дня мощными электроприборами.

«Помогите энергетикам держать баланс в энергосистеме, поврежденной вражескими обстрелами», — подчеркнули в «Укрэнерго».

Где можно посмотреть график стабилизационных отключений

Посмотреть график отключения электроэнергии в вашем городе можно на сайте компании, обслуживающей ваш регион:

Напомним, после массированных ударов рф по критической инфраструктуре Украины в центральных и северных регионах ежедневно происходят отключения электроэнергии. Иногда свет у пользователей есть всего по несколько часов в сутки.

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