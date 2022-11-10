В Укрэнерго назвали детали отключений на 10 ноября — Finance.ua

В Укрэнерго назвали детали отключений на 10 ноября
10 ноября по всей Украине будут применены плановые отключения.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.
Режим плановых отключений будет действовать:
С 06:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
С 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех других областях Украины.
Аварийные ограничения потребления пока не предвидятся.
График отключений именно в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).
Просят не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
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