В Укрэнерго назвали детали отключений на 10 ноября — Finance.ua

В Укрэнерго назвали детали отключений на 10 ноября Сегодня 10:15 — Энергетика

10 ноября по всей Украине будут применены плановые отключения.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Режим плановых отключений будет действовать:

С 06:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

С 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех других областях Украины.

Аварийные ограничения потребления пока не предвидятся.

График отключений именно в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).

Просят не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.